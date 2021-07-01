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  4. Pekin'de görkemli kutlama! Çin Devlet Başkanı Xi Jinping meydan okudu

Pekin'de görkemli kutlama! Çin Devlet Başkanı Xi Jinping meydan okudu

01.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de ülkeyi 1949’dan bu yana yöneten Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü için başkent Pekin’de düzenlenen törende Devlet Başkanı Xi Jinping konuşma yaparak, “Hegemonyaya ve güç siyasetine karşıyız. Bizi ezmeye çalışan her kim olursa, kendini 1.4 milyar Çinlinin et ve kemikleriyle oluşturduğu çelikten seddin altında bulacak” dedi.

Çin’i 72 yıldır tek parti iktidarıyla yöneten Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. kuruluş yıldönümü başkent Pekin’de görkemli bir törenle kutlandı. Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen ve yerel saatle sabah 08.00’de başlayan törene 70 binden fazla kişi katıldı. Törende kimsenin maske takmaması dikkat çekerken, Tiananmen Meydanı’nda toplanan kalabalık ellerindeki bayraklarla vatanseverlik temalı şarkılar söyledi. Kutlamalar sırasında aralarında J-20 savaş uçağı ve helikopterlerin de yer aldığı yaklaşık 80 hava aracının katıldığı bir geçit töreni gerçekleştirildi.

"ÇİN'İN DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN AŞAĞILANDIĞI DÖNEM ÇOKTAN SONA ERDİ"

Ülkenin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı törende, Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping konuşma yaptı. Xi Jinping’in ceket ve kravatlı diğer parti liderlerinin aksine ‘Mao tarzı’ ceket giymesi dikkat çekerken, Xi’nin konuşması yaklaşık 1 saat sürdü.
Xi konuşmasında, Çin’in Afyon Savaşları ve sömürgecilik dönemlerinde yaşadığı zorlukları hatırlatarak, "Çin Komünist Partisi’nin kuruluşu, modern zamanlarda Çin tarihini kökünden değiştiren epik bir hadisedir" dedi.
Çin ulusunun yeniden şahlanışının Çin’in en büyük hayali olduğunu vurgulayan Xi, partinin kanlı savaşlarda Çin’i birleştirdiğini ifade etti. Çin’in dış güçler tarafından aşağılandığı dönemin çoktan sona erdiğini vurgulayan Xi, ülkenin ilk yüz yıllık hedefine ulaşarak ‘görece müreffeh toplumun’ inşasını kapsamlı olarak gerçekleştirdiğini ilan etti.
Xi, ikinci yüz yıllık hedefin ise ülkenin kuruluşunun 100. yılı olan 2049’a dek Çin’in modern sosyalist bir ülke olarak inşası olduğunu belirtti.
Çin yönetiminin son dönemde insan hakları, Hong Kong ve zorla çalıştırma iddiaları gibi konularda başta ABD olmak üzere Batılı demokrasilerin hedefi haline gelmesine ilişkin sert ifadeler kullanan Çinli lider Xi, birçok defa farklı ülkelerin tarihte Çin’i ezme ve aşağılama girişimlerinde bulunduğuna dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Çin
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