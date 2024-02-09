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  4. Pemfigus hastalığı 1 yılda yüzünü tanınmaz hale getirdi! 'Aynaya bakamıyorum'

Pemfigus hastalığı 1 yılda yüzünü tanınmaz hale getirdi! 'Aynaya bakamıyorum'

09.02.2024 12:25 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da yüzde 80 zihinsel engelli İbrahim Akan (38), milyonda 2 ya da 3 görülen pemfigus hastalığına yakalandı. Akan'ın yüzü, 1 sene içerisinde tanınmaz hale geldi. Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamadığını belirten Akan, "Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım" dedi. Anne Akan ise, "Çocuğum her geçen gün gözümün önünde adeta çürüyor. Ne olur yardım edin" diye konuştu. İşte detaylar...

Erzurum'da yaşayan Zinnet-Cengiz Akan çiftinin 3'ü engelli 7 çocuğundan en büyüğü olan İbrahim Akan'ın (38) yüzünde, 2021'de geçirdiği Covid-19'dan sonra yaralar çıkmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden ve 2 doz Covid-19 aşısı yaptırdığı öğrenilen Akan'a milyonda 2 ya da 3 kişide görülen ve Akdeniz kökenliler ile Brezilya yağmur ormanlarında yaşayanlarda daha çok rastlandığı belirtilen 'pemfigus' hastalığı teşhisi konuldu.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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PEMFİGUS HASTALIĞI TEŞHİSİ KONDU, 1 YILDA TANINMAZ HALE GELDİ

Nadir görülen hastalık nedeniyle tedaviye alınan yüzde 80 zihinsel engelli Akan, bir süre sonra iyileşerek taburcu edildi. 2023'ün başlarında Akan, yeniden rahatsızlandı. Bu kez yaralar, Akan'ın yüzünün yanı sıra vücudunda da çıkmaya başladı. İkinci kez Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Akan, dermotoloji servisinde tedaviye alındı.

'AYNAYA BAKAMIYORUM'

'AYNAYA BAKAMIYORUM'

Yüzü tanınmaz hale gelen İbrahim Akan, "Aynaya ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yüzüm biraz düzelse çok mutlu olacağım" dedi. Anne Akan da, "Oğlum milyonda bir görülen hastalığa yakalandı. Çocuğum her geçen gün gözümün önünde adeta çürüyor. Ne olur yardım edin" diye konuştu.

PEMFİGUS HASTALIĞI NEDİR?

PEMFİGUS HASTALIĞI NEDİR?

Pemfigus hastalığı, çoğunlukla deride ve ağızda olan ancak bazen burun içerisinde, boğazda, gözlerde ve cinsel organlarda da olabilen, yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp, bunların kısa sürede patlayıp açılması ile üzeri kabuklanan yüzeysel yaralar şeklinde seyreden önemli bir deri hastalığıdır. Tıp dilinde otoimmun bir hastalık olarak sınıflandırılır.

MİLYONDA 2-3 GÖRÜLÜYOR

MİLYONDA 2-3 GÖRÜLÜYOR

Pemfigus, nadir görülen bir hastalıktır. Türkiye için kesin veriler olmamakla beraber kabaca 1 milyon kişinin 2-3'ünde bu hastalığın geliştiği tahmin edilmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda eşit sıklıkta görülür. En sık orta yaşlı kişilerde ortaya çıkmakla beraber her yaşta görülebilir.


Pemfigus'un Akdeniz kökenli insanlar, Brezilya yağmur ormanlarında yaşayan insanlar ve orta ve üst yaştaki erişkinlerde daha sık görüldüğü belirtiliyor.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Pemfigus hastalığı
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