Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen metro istasyonları!

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ülkenin önemli raylı sistem projelerinden biri olarak lanse ediliyor. Açılış için geri sayım sürerken birçok kişi konuya ilişkin olarak internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları ve detaylar haberimizde...
PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açılışı 2 Ekim 2022 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.
PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU HANGİ METROLARA BAĞLI?
Pendik (Tavşantepe) -Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışa hazırlandı. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu’nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor.
Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika olacak.
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SEYAHAT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?
İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika olacak.
KADIKÖY SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SEYAHAT SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?
Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.
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