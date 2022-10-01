Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen metro istasyonları!

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ülkenin önemli raylı sistem projelerinden biri olarak lanse ediliyor. Açılış için geri sayım sürerken birçok kişi konuya ilişkin olarak internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları ve detaylar haberimizde...