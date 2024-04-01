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    4. Perdesi açık uyuyanlara dikkat çeken uyarı: O hastalığın riskini yüzde 43 artırıyor!

    Perdesi açık uyuyanlara dikkat çeken uyarı: O hastalığın riskini yüzde 43 artırıyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.04.2024 10:39
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    Yeni bir araştırma, aydınlık bir odada uyumanın sağlık açısından çeşitli etkileri olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmanın sonucunu öğrendikten sonra kendinize karartma perdeleri almak isteyebilirsiniz.

    Çin'deki araştırmacılara göre uyurken perdeleri açık bırakmak, felç riskini yüzde 43 artırıyor; çünkü ışık kirliliği kaliteli dinlenmeyi engelliyor ve vücut organlarına baskı yapıyor.

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    Metro'da yer alan habere göre, bilim insanları, doğal uyku-uyanıklık ritmindeki bozulmanın etkisini çözmek için 28.000'den fazla kişiden toplanan verileri analiz etti.

    Araştırmaya katılan halk sağlığı uzmanı Dr. Jain-Bing Wang şu yorumu yaptı: 'Çalışmamız, geceleri dış mekandaki yapay ışığa daha yüksek düzeyde maruz kalmanın serebrovasküler hastalık için bir risk faktörü olabileceğini öne sürüyor.

    'Bu nedenle insanlara, özellikle kentsel alanlarda yaşayanlara, kendilerini potansiyel zararlı etkilerinden korumak için bu maruziyeti azaltmayı düşünmelerini tavsiye ediyoruz.'

    Stroke dergisinde yayınlanan makalede, bilim adamları aynı kasabadan serebrovasküler hastalık (felç ve anevrizma gibi) geçmişi olmayan insanları altı yıl boyunca takip etti. 28.300 katılımcının 900'ü bu süre içinde felç geçirirken, 378'i başka serebrovasküler hastalık yaşadı.

    Daha sonra her hastanın gece maruz kaldığı ışık kirliliğini tahmin etmek ve bunun sağlık sorunlarına katkıda bulunup bulunmadığını görmek için uydu görüntüleri kullanıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    hastalık uyumak
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