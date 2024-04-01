Perdesi açık uyuyanlara dikkat çeken uyarı: O hastalığın riskini yüzde 43 artırıyor!

Stroke dergisinde yayınlanan makalede, bilim adamları aynı kasabadan serebrovasküler hastalık (felç ve anevrizma gibi) geçmişi olmayan insanları altı yıl boyunca takip etti. 28.300 katılımcının 900'ü bu süre içinde felç geçirirken, 378'i başka serebrovasküler hastalık yaşadı.