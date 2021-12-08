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  4. Peru'da 800 yaşında kadın mumyası bulundu! Yüzünü elleriyle kapatıyor, vücudu iplerle bağlı

Peru'da 800 yaşında kadın mumyası bulundu! Yüzünü elleriyle kapatıyor, vücudu iplerle bağlı

08.12.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru'nun Lima kentinde 800 yaşında olduğu tahmin edilen bir mumya bulundu. Mumya, 1.40 metrelik bir mezar odasının içinden çıkarıldı. Küçük bir kazı alanından gün yüzüne çıkarılan mumyanın kalın iplerle bağlanmış kolları ve elleriyle yüzünü kapattığı duruşu ise arkeologları şaşırttı.

Peru'nun doğusundaki Cajamarquilla arkeolojik sit alanında 02 Aralık 2021 günü yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 1.40 metre derinliğinde bir mezar odasının içinde San Marcos Üniversitesi arkeologları tarafından bulunan "Cajamarquilla Mumyası"nın 800 yıllık olduğu ifade edildi.

YERALTI KENTİNİN İÇİNDE BULUNDU

Arkeologların yaklaşık 800 yıllık olduğunu tahmin ettiği mumyanın İnka medeniyetine ait olduğu kaydedildi. Mumya, Cajamarquilla şehrinde 7 basamaklı bir merdivenle giriş yapılan bir yeraltı kenti içerisinde bulundu.
Kazı ekibinin başında bulunan San Marcos Üniversitesi öğretim görevlisi arkeolog Pieter Van Dalen Luna, yeraltı şehirlerinde bu tarz mumyalara rastlamanın oldukça ilginç olduğunu belirterek, "Mumyanın yüzünü kapatış şekli, duruşu ve vücudunun bağlı olması çok dikkat çekici. Sanki külah şeklinde bağlanmış ve bu şekilde gömülmüş. Sanki Peru'da bulunan And Dağları'nın bir tepesi gibi duruyor." dedi.

MİLATTAN SONRA 800-1200 YILLARI ARASI DÖNEME AİT

MİLATTAN SONRA 800-1200 YILLARI ARASI DÖNEME AİT
Kabirde yapılan kazıda mumyanın yanı sıra bazı seramik eşyalar, sebze ve meyve fosilleri, taştan yapılmış aksesuarlar da çıkarıldı.
Arkelologlar söz konusu mumyanın milattan sonra 800 ile 1200 yılları arasındaki döneme ait olduğunu ve İnka Wari öncesi ya da Lima'nın kuzey doğusunda bulunan Chaclla bölgesi kültürüne ait olabileceğini kaydetti.
Lima'nın merkezine yakın bir konumda bulunan Cajamarquilla bölgesi, İnka İmparatorluğu öncesi zamanlarda çeşitli etnik gruplardan insanların yaşadığı bir ticaret merkeziydi.
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Anahtar Kelimeler:
Peru
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