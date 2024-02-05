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    4. 'Pikini yaptı ve azalma seyrine girdi' Uzman isim 'bulaş zincirinde kırılma' diyerek açıkladı

    'Pikini yaptı ve azalma seyrine girdi' Uzman isim 'bulaş zincirinde kırılma' diyerek açıkladı

    05.02.2024 16:43 | Son Güncelleme:
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    Doç. Dr. Mustafa Doğan, üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarında yaşanan artışın, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte düşüşe geçtiğini söyledi. Hastane aciline günlük başvuran 900 kişiden sadece 200'ünün üst solunum yolları şikayetiyle geldiğini belirten Doğan "Viral üst solunum yolları enfeksiyonları pikini yaptı ve azalma seyrine girdi. Ocak ayıyla mukayese ettiğimizde şu an üst solunum yollarına bağlı hastane başvurularında yüzde 75 oranında azalma gözlemekteyiz" dedi.

    Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, aralık ayından itibaren influenza virüs, respiratuar sinsityal virüs, adenovirüs, rinovirüs ve koronovirüsün de aralarında bulunduğu bir virüs potpurisi yaşandığını belirterek, hastalığın pik sevisine ulaştığını ve hastaneye başvuran hasta sayısını günlük 1750 kişiyle iki katına çıktığını söyledi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    DOÇ. DR. DOĞAN: VİRÜSTEN HASTANEYE BAŞVURULAR YÜZDE 75 AZALDI

    Doç. Dr. Doğan, Okulların sömestr tatiline girmesiyle üst solunum yolları hastalıklarındaki artışın azaldığını, hastaneye başvuran 900 kişiden sadece 200'ünün üst solunum yolları şikayetiyle geldiğini kaydetti.

    Doç. Dr. Doğan, "Özellikle aralık ayının ilk haftasında başlayan çoklu viral etkenlere bağlı olarak bir üst solunum yolu enfeksiyon sıklığında bir artış trendi başladı. Bu etkenlerde de en sık olarak gördüğümüz enflüanza virüsüydü. Adenavirüs, linevirüs, koronovirüs bunlarda bunlara eşlik eden diğer etkenlerdi bir artış trendi girdik. Özellikle ocak ayının ilk haftasında bunun zirve noktasına ulaştık. Yani viral üst solunum yolları enfeksiyonları pikini yaptı ve azalma seyrine girdi. Ocak ayı ile mukayese ettiğimizde şu an üst solunum yollarına bağlı hastane başvurularında yüzde 75 oranında bir azalma gözlemekteyiz" dedi.

    'BULAŞ ZİNCİRİNDE KIRILMA YAŞANDI'

    'BULAŞ ZİNCİRİNDE KIRILMA YAŞANDI'

    Doğan, yaşanan virüs potpurisinde okulların tatil edilmesiyle bulaş zincirinde kırılma yaşandığını ifade etti.

    Doç. Dr. Doğan, "Okulların tatil olmasıyla birlikte bulaş zincirinde bir kırılma yaşandı. Ayrıca diğer sosyal alanlarda da aileler tatile gitti ve sosyal alanlarda da bir boşalma, azalma bunu devam ettiren nedenlerden biri. Birçoğumuz bu etkenleri gördüğümüz için yüksek bir pik beklemeyiz. Fakat okulların açılmasıyla beraber yine enfeksiyon hızında bir artış gözlemleyebiliriz" diye konuştu.

    'YOĞUN BAKIMLARDA AZALMA VAR'

    'YOĞUN BAKIMLARDA AZALMA VAR'

    Doç. Dr. Doğan, hastalığın pik döneminde acil servislerde yaşanan yoğunluğun, yoğun bakım bölümlerinde de yoğunluğa sebebiyet verdiğini şimdi servislerde de azalmanın söz konusu olduğu belirterek şöyle konuştu:

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    Anahtar Kelimeler:
    virüs hastalık Göz
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