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    4. Pişirilmeden önce asla yıkanmaması gereken 4 besin! Bu hata sizi sağlığınızdan edebilir

    Pişirilmeden önce asla yıkanmaması gereken 4 besin! Bu hata sizi sağlığınızdan edebilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.01.2024 13:40 | Son Güncelleme:
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    Besinleri yıkamak, genellikle gıda güvenliği açısından önemli bir adım olsa da bazı besinler pişirilmeden önce yıkanmaması gerekiyor. Bu 4 besini pişirmeden önce yıkamamalısınız çünkü yıkandığında sağlığa zarar verebiliyor. İşte pişirmeden önce asla yıkanmaması gereken 4 besin ve nedenleri...

    Günlük beslenme alışkanlıklarımızı oluştururken gıda güvenliği büyük önem taşır. Bazı besinlerin pişirilmeden önce yıkanmaması gerektiğini birçok kişi ne yazık ki bilmiyor. Bu besinlerin yıkanması, içerdikleri besin öğelerini ve lezzetlerini kaybetmelerine neden olabilir ve hatta sağlığınıza zarar verebilir. Hangi besinleri yıkamadan pişirmeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    PİŞİRİLMEDEN ÖNCE ASLA YIKANMAMASI GEREKEN 4 BESİN!

    YUMURTA

    YUMURTA

    Yumurtanın kabuğunda yaklaşık 17 bin tane por denen delikler bulunur. Yumurtayı yıkadığınız zaman por denen bu delikler genişler ve yumurtanın kabuğunda bulunan bakteri ve pislikler bu gözeneklerden içeriye girer.

    TAVUK

    TAVUK

    Tavuk suyla temas ettiği zaman üzerinde bulunan bakteriler hızlı bir şekilde yayılır. Bu durumda diğer besinlere ve malzemelere yerleşen bakteriler gıda zehirlenmesine neden olabilir.

    MANTAR

    MANTAR

    Mantarın süngerimsi yapısı suyu içerisine çekip hapsedeceğinden dolayı hem mantarın lezzetini hem de rengini olumsuz etkiler. Dış yüzeyindeki bakteri ve mikroplar bu durumda mantarın içerisine hapsolmuş olur.

    MAKARNA

    MAKARNA

    Makarna pişirilmeden önce yıkandığında içerisindeki nişasta kısmen ortaya çıkar. Makarnanın tadının bozulmasına sebep olur

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    yumurta mantar tavuk makarna Göz
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