Piyasanın altında fiyatla kiraya verecek! Tek bir şartı var... Ev sahibi binadaki 4 boş daire için 'sigara içmeyen' kiracı arıyor

"BALKONA ÇIKAMAZ OLDUK"

Sigara içen önceki kiracılarına daireyi boşaltmaları için ödeme yaptığını ifade eden Ün, şunları söyledi:

"KOAH hastası olduğumuz için sürekli oksijen tüpü kullanıyorum. Sigara içildiğinden dolayı çok etkilendiğim için normalden çok fazla oksijen tüpü tüketmek zorunda kalıyordum. Yeni kiracılarımızla imzalayacağımız sözleşmeye sigara yasağı maddesini de ekleyeceğim."