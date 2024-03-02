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  4. Piyasanın altında fiyatla kiraya verecek! Tek bir şartı var... Ev sahibi binadaki 4 boş daire için 'sigara içmeyen' kiracı arıyor

Piyasanın altında fiyatla kiraya verecek! Tek bir şartı var... Ev sahibi binadaki 4 boş daire için 'sigara içmeyen' kiracı arıyor

02.03.2024 12:16
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Kütahya'da eşiyle KOAH tedavisi gören apartman sahibi, kendilerinin de yaşadığı binadaki 4 boş daire için sigara içmeyen kiracı arıyor. Ev sahibi hastalıkları nedeniyle sigaradan aşırı etkilendiklerini ve önceki kiracılarının sigara içmelerinden çok rahatsız olduklarını belirtti. Ev sahibi çift, uyarılarını dikkate almayan kiracılarını 10'ar bin TL ödeme yapıp evden tahliye ettiklerini aktardı. Emlakçı ise çiftinin sigara içmeyenlere piyasanın altında fiyatla kiraya vereceklerini söyledi.

Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sık sık gündem olurken ev sahipleri beklentilerine uygun kiracı, kiracılar da beklentilerine uygun özellik ve fiyatta daire bulmakta zorluk yaşayabiliyor. Kütahyalı KOAH hastası ev sahibi çiftin yeni kiracılarından beklentisi ise fiyattan çok kiracıların alışkanlıklarına yönelik oldu. Gerekçeleri ise tedavi gördükleri hastalıkları. Kütahya'daki Meydan Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında eşi Fatma Ün ile yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ün, 4 kiracısının içtiği sigaranın dumanından rahatsız oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

KÜTAHYALI KOAH HASTASI EV SAHİBİ 'SİGARA İÇMEYEN' KİRACI ARIYOR

Uyarılarını dikkate almayan kiracılarını, onar bin lira ödeme yaparak evden tahliye eden Ün, kiralık daireleri için emlakçıdan "sigara içmeyen kiracı" bulunmasını talep etti.

Bu şartını hazırlanacak kira kontratlarına da yazdırmak isteyen ev sahibi Ün, yeni kiracıların ya da misafirlerinin ev içinde veya apartmanda sigara içmesinin "tahliye gerekçesi" olacağını savunuyor.

Ün, AA muhabirine, kendisinin ve eşinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle sürekli oksijen tedavisi gördüğünü, bu nedenle apartmanındaki dairelerini sigara içmeyenlere kiraya vereceğini anlattı.

"NEFES ALAMAZ HALE GELDİK"

"NEFES ALAMAZ HALE GELDİK"

Eşi ve kendisinin hastalıkları nedeniyle sigaradan aşırı etkilendiklerini belirten Ün, "Daha önceki kiracılarımın sigara içmesinden dolayı çok rahatsız olduk. Apartman boşluğunda içilen ve dairelerin kapılarından çıkan sigara dumanından ve kokusundan hastalığımız dolayısıyla çok etkilendik, nefes alamaz hale geldik. Apartman girişine 'sigara içilmez' yazısı asmama rağmen kiracılarım içmeye devam ettiler." dedi.

"BALKONA ÇIKAMAZ OLDUK"

"BALKONA ÇIKAMAZ OLDUK"

Sigara içen önceki kiracılarına daireyi boşaltmaları için ödeme yaptığını ifade eden Ün, şunları söyledi:

"KOAH hastası olduğumuz için sürekli oksijen tüpü kullanıyorum. Sigara içildiğinden dolayı çok etkilendiğim için normalden çok fazla oksijen tüpü tüketmek zorunda kalıyordum. Yeni kiracılarımızla imzalayacağımız sözleşmeye sigara yasağı maddesini de ekleyeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Kiracı ev sahibi kiralik ev kiralık daire
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