Piyasanın altında fiyatla kiraya verecek! Tek bir şartı var... Ev sahibi binadaki 4 boş daire için 'sigara içmeyen' kiracı arıyor

Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sık sık gündem olurken ev sahipleri beklentilerine uygun kiracı, kiracılar da beklentilerine uygun özellik ve fiyatta daire bulmakta zorluk yaşayabiliyor. Kütahyalı KOAH hastası ev sahibi çiftin yeni kiracılarından beklentisi ise fiyattan çok kiracıların alışkanlıklarına yönelik oldu. Gerekçeleri ise tedavi gördükleri hastalıkları. Kütahya'daki Meydan Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında eşi Fatma Ün ile yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ün, 4 kiracısının içtiği sigaranın dumanından rahatsız oldu.
Uyarılarını dikkate almayan kiracılarını, onar bin lira ödeme yaparak evden tahliye eden Ün, kiralık daireleri için emlakçıdan "sigara içmeyen kiracı" bulunmasını talep etti.
Bu şartını hazırlanacak kira kontratlarına da yazdırmak isteyen ev sahibi Ün, yeni kiracıların ya da misafirlerinin ev içinde veya apartmanda sigara içmesinin "tahliye gerekçesi" olacağını savunuyor.
Ün, AA muhabirine, kendisinin ve eşinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle sürekli oksijen tedavisi gördüğünü, bu nedenle apartmanındaki dairelerini sigara içmeyenlere kiraya vereceğini anlattı.
Eşi ve kendisinin hastalıkları nedeniyle sigaradan aşırı etkilendiklerini belirten Ün, "Daha önceki kiracılarımın sigara içmesinden dolayı çok rahatsız olduk. Apartman boşluğunda içilen ve dairelerin kapılarından çıkan sigara dumanından ve kokusundan hastalığımız dolayısıyla çok etkilendik, nefes alamaz hale geldik. Apartman girişine 'sigara içilmez' yazısı asmama rağmen kiracılarım içmeye devam ettiler." dedi.
Sigara içen önceki kiracılarına daireyi boşaltmaları için ödeme yaptığını ifade eden Ün, şunları söyledi:
"KOAH hastası olduğumuz için sürekli oksijen tüpü kullanıyorum. Sigara içildiğinden dolayı çok etkilendiğim için normalden çok fazla oksijen tüpü tüketmek zorunda kalıyordum. Yeni kiracılarımızla imzalayacağımız sözleşmeye sigara yasağı maddesini de ekleyeceğim."