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  4. Porsche Taycan ailesi büyüyor! Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo görücüye çıktı

Porsche Taycan ailesi büyüyor! Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo görücüye çıktı

17.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porsche tamamen elektrikli Taycan model ailesini Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo ile genişletiyor. WLTP’ye göre 500 kilometreden fazla menzil sunan Porsche Taycan GTS modellerinde, sıfırdan 100 km/s hıza her iki gövde seçeneğinde de 3,7 saniye içinde ulaşılabiliyor.

Porsche’nin 1963 yılında pazara sunduğu 904 Carrera GTS ile ilk kez tanınan bu üç harf, yani Grand Turismo Sport'un hem marka için hem de markanın takipçileri için özel bir anlamı var. Bu harf kombinasyona artık her Porsche model serisinde rastlamak mümkün.

Porsche, tamamen elektrikli spor otomobili Taycan modelinin GTS kısaltmasını taşıyan yeni bir versiyonunu Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkarıyor. WLTP’ye göre 504 km’ye kadar menzil sunabilen yeni spor model, böylece 500 kilometre menzili aşan ilk Taycan modeli olma özelliğini de taşıyor.

İŞTE YENİ PORSCHE TAYCAN GTS

Taycan GTS, Kalkış Kontrolü ile aktif olan güç yüklemesiyle 440 kW (598 PS) gibi ekstra motor gücü üretiyor. Sıfırdan 100 km/s hıza her iki gövde seçeneğinde de 3,7 saniye içinde ulaşılabiliyor. İkilinin maksimum hızı 250 km/s.
Taycan GTS versiyonlarında yapılan güncellemeler ile sürüş menzili de artırılmış. Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile adaptif havalı süspansiyon, yanal dinamikleri etkileyecek şekilde GTS modeline özel olarak uyarlanmış. Opsiyonel arka aks yönlendirme sistemi de otomobilin sportifliği etkilemiş.
Dış tasarım ve iç mekan da dikkat çeken detaylar arasında. GTS otomobillerinde alışılageldiği üzere, dış tasarıma bakıldığında, ön alt panel, dış aynaların kaideleri ve yan cam çıtaları gibi birçok bölümde siyah veya koyu detaylar bulunuyor.
Taycan Sport Turismo'nun model ailesine eklenmesi, seride artık üç gövde modeli bulunduğu anlamına geliyor. Taycan Sport Turismo, Taycan Cross Turismo'nun sportif silüetini, arkaya eğimli tavan hattını ve tasarımını taşıyor. Arkadaki baş mesafesi Taycan spor sedandaki mesafeden 45 milimetre daha fazla. Koltuklar katlandığında ise 1.200 litreden fazla yük kapasitesi sunuluyor. Ancak Taycan Sport Turismo modelinde off-road tasarım öğeleri bulunmuyor.

DÜNYADA BİR İLK

DÜNYADA BİR İLK
Sunshine Control özellikli panoramik tavan, Taycan GTS modelinde yeni bir opsiyonel özellik olarak sunuluyor. Elektrikle değiştirilebilen bir sıvı kristal film, tavanın şeffaf görünümden mat görünüme geçmesini sağlayabiliyor. Bu özellik, iç mekanı karartmadan otomobilde bulunanların güneş ışınlarından etkilenmesini önlüyor. Otomotiv sektöründe dünyada bir ilk olan bu özellikle birlikte, tavan ayrı ayrı değiştirilebilen dokuz bölüme ayrılmış. Clear (Şeffaf) ve Matt (Mat) ayarlarına ek olarak, Semi (Yarım) ve Bold (Koyu) özellikleri de seçilebiliyor.
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porsche
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