Porsche Taycan ailesi büyüyor! Taycan GTS ve Taycan GTS Sport Turismo görücüye çıktı

Porsche’nin 1963 yılında pazara sunduğu 904 Carrera GTS ile ilk kez tanınan bu üç harf, yani Grand Turismo Sport'un hem marka için hem de markanın takipçileri için özel bir anlamı var. Bu harf kombinasyona artık her Porsche model serisinde rastlamak mümkün.

Porsche, tamamen elektrikli spor otomobili Taycan modelinin GTS kısaltmasını taşıyan yeni bir versiyonunu Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkarıyor. WLTP’ye göre 504 km’ye kadar menzil sunabilen yeni spor model, böylece 500 kilometre menzili aşan ilk Taycan modeli olma özelliğini de taşıyor.