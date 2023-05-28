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  4. Portakaldan 60 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

Portakaldan 60 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

28.05.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini vücut direncimiz ve hastalıklardan korunmamız için en gerekli olan vitaminler arasında yer alıyor. Yüksek C vitamini içeren gıdalar denildiğinde ilk akla portakal, limon, biber, çilek gibi meyve ve sebzeler geliyor. Ancak sıklıkla tüketilmeyen bir gıda var ki C vitaminini zirveye çıkartıyor hastalıklara karşı tam koruma sağlıyor.

C vitamini hastalıklarla savaşmamızı sağlamak adına bağışıklık sistemimizi zırh gibi güçlendiriyor. Çeşitli kanser türleri ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olan C vitamini, vücudumuz için önemli olan vitaminler arasında yer alıyor. Uzmanlar C vitamini içeren gıdaların tüketilmesine önem verilmesi gerektiğini vurguluyor. Yüksek C vitamini içeren gıdalar arasında yer alan kuşburnunun faydalarını duyanlar bu gıdayı evinden eksik etmiyor.

KUŞBURNU FAYDALARI

SOLUNUM HASTALIKLARINA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

SOLUNUM HASTALIKLARINA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR
Kuşburnunun içinde bolca C vitamini bulunduğundan, bu vitamin grip, nezle, bitmek bilmeyen öksürük, burun tıkanıklığı, hatta astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok solunum yolu hastalığı ya da kış rahatsızlığında oldukça etkili.

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Kuşburnu, içerdiği yararlı maddeler sayesinde kötü kolesterolün de karşısında durabiliyor. Kolesterol seviyesinin dengelenmesinde önemli roller oynayan kuşburnunu böyle bir amaçla kullanacaksanız mutlaka öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda var, bizden söylemesi.

ÖDEM SÖKTÜRÜYOR

ÖDEM SÖKTÜRÜYOR
Kuşburnu, güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin olduğundan ödem söktürücü, şişlik giderici bir etki oluşturmayı da başarıyor. Böyle bir sorunu olanlara günde 1 su bardağı kuşburnu çayı öneriliyor.

KANSERE KARŞI KORUYOR

KANSERE KARŞI KORUYOR
Kuşburnunun bu antioksidan özellikleri sadece grip, nezle gibi nispeten daha kolay anlatılabilir olarak bildiğimiz hastalıklarda değil, kanser gibi çok daha ciddi rahatsızlıklarda da etkili olabiliyor. Kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasının da elinden geldiğince önüne geçiyor.

İLTİHAPLI BÖLGELERİ DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİYOR

İLTİHAPLI BÖLGELERİ DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİYOR
Antioksidan etkisi sayesinde vücuttan serbest radikalleri uzaklaştıran kuşburnu, aynı zamanda iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine de yardım ediyor. Eklem iltihaplanmalarında dahi olumlu etkilerde bulunduğu söyleniyor.
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