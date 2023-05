Portakaldan 60 kat fazla C vitamini içeriyor! Bunu yiyenler hastalık yüzü görmüyor

C vitamini hastalıklarla savaşmamızı sağlamak adına bağışıklık sistemimizi zırh gibi güçlendiriyor. Çeşitli kanser türleri ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olan C vitamini, vücudumuz için önemli olan vitaminler arasında yer alıyor. Uzmanlar C vitamini içeren gıdaların tüketilmesine önem verilmesi gerektiğini vurguluyor. Yüksek C vitamini içeren gıdalar arasında yer alan kuşburnunun faydalarını duyanlar bu gıdayı evinden eksik etmiyor.