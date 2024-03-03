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  4. Portakallı Adana kebabı ve pide yaptılar! Hem şaşırttı hem de tadına bakanlardan tam not aldı: "Bir ete portakal bu kadar mı yakışır?"

Portakallı Adana kebabı ve pide yaptılar! Hem şaşırttı hem de tadına bakanlardan tam not aldı: "Bir ete portakal bu kadar mı yakışır?"

03.03.2024 13:07
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Antalya'da portakal üreticisini desteklemek için tescilli Finike portakalından 101 çeşit yemek yapıldı. Etle portakalın harmanlandığı Adana kebabı ve pide hem şaşırttı hem de tadına bakanlardan tam not aldı. Ürünlerin tadına bakan Erkan Şahin, "Adana kebabında portakalın kullanılması çok ilginç geliyor kulağa, ama tadına bakınca beğendim" dedi. Hatice Çobaner de "Adana kebabının tadına da baktım. Bir ete portakal bu kadar mı yakışır? Çok beğendim" diye konuştu.

Turizm kenti Antalya, aynı zamanda örtü altı üretimde de adından söz ettiriyor. Kentte tescilli birçok tarım ürünü hem iç piyasaya hem yurt dışına gönderiliyor. Tescilli ürünler arasında bulunan Finike portakalı, bu yıl dalında kaldı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticiye destek olmak için bir proje hayata geçirdi. Portakalın kullanıldığı 101 çeşit yemek yapıldı. Aksu ilçesi Kundu bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde Şef Halil Gökmenoğlu ve ekibi tarafından hazırlanan yemekler büyük beğeni aldı. 101 çeşit yemek için 500 kilogram portakal kullanıldı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

PORTAKALLI ADANA KEBABI VE PİDE

Balık, çorba, tatlı, deniz ürünleri başta olmak üzere çok sayıda çeşidin ilgi gördüğü proje kapsamında en çok da etten yapılan Adana kebabı ve pidenin içerisinde portakal kullanılması şaşırttı.

Adana kebabının portakalın asidiyle daha lezzetli hale geldiğini anlatan Şef Halil Gökmenoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılına giderken 101 çeşit yemek yaptık. Hem çiftçilerimize destek hem de narenciyede neler yaparız diye düşünerek 3 günde yaptık. Çok ilginç ürünler çıktı. Adana kebabı ve pide. Hem acı hem de portakalın aromasıyla farklı tatlar ortaya çıktı" dedi.

Güllacın normalde sütle yapıldığını, portakal suyu ile daha farklı bir tat yakaladıklarını anlatan Şef Gökmenoğlu, “Finike'nin tarhanası da meşhurdur. Portakallı tarhana yaptık. Çok da hoş oldu. Finike'nin köftesi, piyazını da portakalla harmanladık. Önemli olan bölgenin ürünleriyle lezzetler sunmak" diye konuştu.

'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE LEZZET PATLAMASI YAŞADIK'

'BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE LEZZET PATLAMASI YAŞADIK'

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Verileri Şube Müdürü İbrahim Irmak, portakalın meyve ve meyve suyu olarak tüketildiğini, bu tüketim yelpazesini artırmak için proje geliştirdiklerini söyledi. AR-GE çalışmasının ardından 101 çeşit ürüne tam not verdiklerini belirten Irmak, “Tarım ve gastronominin çok önemli bir buluşması oldu. Antalyamızın çok sayıda ürünü var. Türkiye'nin portakal ihtiyacını Antalya karşılıyor. Biz portakalı tavsiye ediyoruz" dedi. Ürünlerin tadına baktığını da kaydeden Irmak, “Beklentimizin üzerinde bir lezzet patlaması yaşadık. Portakaldan yapılan ürünlerin nasıl olacağını az çok tahmin ediyorduk ama harika bir uyum ve lezzet var" dedi.

TADINA BAKANLARDAN TAM NOT ALDI

TADINA BAKANLARDAN TAM NOT ALDI

Ürünlerin tadına bakan Erkan Şahin, “Çok ilginç olmuş. Hem balık hem de etin içinde portakal var. Portakalın tadı çok uygun olmuş. Adana kebabında portakalın kullanılması çok ilginç geliyor kulağa, ama tadına bakınca beğendim" dedi. Bir başka otel misafiri Hatice Çobaner de yemeklerin tadının birbiriyle çok uyumlu olduğunu belirterek, “İlk önce çok şaşırdım. Bu kadar çok çeşit çıkabilir mi? Adana kebabının tadına da baktım. Bir ete portakal bu kadar mı yakışır? Çok beğendim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
portakal antalya Finike Adana kebap pide
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