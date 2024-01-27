Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

Sağlıklı ve hastalıklardan uzak bir yaşam için günlük hayatta tükettiğimiz yiyecek ve içecekleri dikkatli seçmek gerekiyor. Özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen bir içeceğin zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu içeceğin bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturabileceğini açıkladı. Karatay, "İnsan sağlığı için tam bir zehir" diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.



