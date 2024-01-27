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  4. Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

Prof. Dr. Canan Karatay'dan kritik uyarı: "Tam bir zehir"! Bağışıklığı yok ediyor, birçok hastalığa neden oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.01.2024 07:37 | Son Güncelleme:
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Sağlık ve hastalıklara dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta sporcuların ve gençlerin sıkça tükettiği bir içeceğin alkolden daha zararlı olduğunu vurgulayarak, içerdikleri kimyasalların zaman içinde bağımlılıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu içecekler masum görünebilir ancak içerdikleri kimyasalların potansiyel riskler hafife alınamayacak kadar fazla.

Sağlıklı ve hastalıklardan uzak bir yaşam için günlük hayatta tükettiğimiz yiyecek ve içecekleri dikkatli seçmek gerekiyor. Özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen bir içeceğin zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu içeceğin bağışıklık sistemi ve kalp sağlığı için ciddi tehlikeler oluşturabileceğini açıkladı. Karatay, "İnsan sağlığı için tam bir zehir" diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.


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"BAĞIRSAKLARIN DÜZENİNİ ALT ÜST EDER"

"BAĞIRSAKLARIN DÜZENİNİ ALT ÜST EDER"

Canan Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir." dedi.

ALKOLDEN DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR

ALKOLDEN DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR

Kalp sağlığına da tehlikeye attığını belirten Karatay, "Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır." ifadelerine yer verdi. 

ENERJİ İÇECEĞİNİN ZARARLARI NELER?

ENERJİ İÇECEĞİNİN ZARARLARI NELER?

Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir.

İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.

İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.

Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir.

Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir.

Enerji içecekleri, alkol ve ilaç ile birlikte kullanıldığında ciddi klinik sorunlara yol açabilir. Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi bazı yan etkiler meydana getirir. Alkol ile tüketildiğinde tolere edici bir özellik göstererek alkol zehirlenmelerine yol açabilir.

Özellikle orta yaşlı kişilerin ve yaşlıların enerji içeceklerini alkol ile birlikte tüketmeleri ani kalp krizlerine yol açabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Karaciğer‎ sindirim sistemi Canan Karatay enerji içeceği kalp sağlığı
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