Prof. Dr. Canan Karatay kullananları uyarmıştı! Bakteri yuvası bulaşık süngerlerini çöpe atın: Kabak lifi etkili sonuçlar sağlıyor

Bulaşık süngerinin tehlikelerini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli." dedi. Ev hanımları bulaşık süngeri yerine bez harici kullanılacak ürünleri araştırıyor. Doğal kabak lifleri bulaşıkları hijyenik bir şekilde tertemiz yapıyor.

Kabak lifi özellikle elde bulaşık yıkamak için, bulaşık süngeri yerine kullanılır. Ayrıca vücut lifi olarak da mükemmel bir üründür.

KABAK LİFİ BULAŞIK SÜNGERİ GİBİ KÖPÜRÜR MÜ?

Bulaşık süngeri kadar yoğun köpüğü olmaz, üstelik arıtmak için bulaşık süngerini arıtmak için harcadığımız gibi su harcamamız gerekmez, dolayısıyla su tasarrufu sağlar. Ayrıca bulaşık süngeri gibi bakteri üretmez.