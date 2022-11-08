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  4. Prof. Dr. Canan Karatay kullananları uyarmıştı! Bakteri yuvası bulaşık süngerlerini çöpe atın: Kabak lifi etkili sonuçlar sağlıyor

Prof. Dr. Canan Karatay kullananları uyarmıştı! Bakteri yuvası bulaşık süngerlerini çöpe atın: Kabak lifi etkili sonuçlar sağlıyor

08.11.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık süngerlerinin zararları bugüne kadar tam anlamıyla bilinmiyordu. Yapılan açıklamalar bulaşık süngerlerinin bakteri yuvası olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın bulaşık süngeri hakkındaki çarpıcı açıklamalarının ardından alternatif ürünler aranıyor. Doğal kabak lifi hem sağlığınız hem de doğa için doğru tercih olarak görülüyor. Üstelik kabak lifi sadece mutfakta değil birçok alanda fayda sağlıyor. İşte kabak lifi faydaları...

Bulaşık süngerinin tehlikelerini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli." dedi. Ev hanımları bulaşık süngeri yerine bez harici kullanılacak ürünleri araştırıyor. Doğal kabak lifleri bulaşıkları hijyenik bir şekilde tertemiz yapıyor.

KABAK LİFİ NASIL KULLANILIR?

KABAK LİFİ NERELERDE KULLANILIR?

KABAK LİFİ NERELERDE KULLANILIR?

Kabak lifi  özellikle elde bulaşık yıkamak için, bulaşık süngeri yerine kullanılır. Ayrıca vücut lifi olarak da mükemmel bir üründür.

KABAK LİFİ NE KADAR SÜREYLE KULLANILIR?

KABAK LİFİ NE KADAR SÜREYLE KULLANILIR?
Ortalama dört ay süre ile kullanılabilir.

KABAK LİFİ BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANIR MI?

KABAK LİFİ BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANIR MI?
Evet bulaşık makinesinde yıkanabilir.

SERAMİK YA DA TEFLON MALZEMELERİ ÇİZER Mİ?

SERAMİK YA DA TEFLON MALZEMELERİ ÇİZER Mİ?
Hiçbir mutfak malzemesini çizmez.

KABAK LİFİ BULAŞIK SÜNGERİ GİBİ KÖPÜRÜR MÜ?

KABAK LİFİ BULAŞIK SÜNGERİ GİBİ KÖPÜRÜR MÜ?
Bulaşık süngeri kadar yoğun köpüğü olmaz, üstelik arıtmak için bulaşık süngerini arıtmak için harcadığımız gibi su harcamamız gerekmez, dolayısıyla su tasarrufu sağlar. Ayrıca bulaşık süngeri gibi bakteri üretmez.
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