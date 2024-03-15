Prof. Dr. Orhan Şen paylaştı 'Kocakarı soğukları' detayı... Kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji'den son dakika 15 - 19 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar düşecek mi, yükselecek mi? Hava durumunda son dönemde beklenenden farklı gelişmeler yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Diğer yandan Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından tahminlerini paylaştı.

"SICAKLIKLAR 1-2 DERECE AZALIYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cuma Trakya Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt geneli yağışlı. Yağışlar Şırnak, Adana ve Hatay, Hakkâri'de öğleden sonra kuvvetli. Güneydoğuda toz taşınımı devam ediyor. Sıcaklıklar 1-2 derece azalıyor. İstanbul ve İzmir sabah yağmurlu 13 ve 17C, Ankara yağmurlu 13C" dedi.

"BU SENE 'KOCAKARI SOĞUKLARI' GÖRÜLMEDİ" YORUMUNU PAYLAŞTI

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada kendisine yapılan bir yorumu da paylaştı. Söz konusu paylaşımda "Değerli Hocam, günaydın. Küresel ısınmadan dolayı bu sene "Kocakarı Soğukları" görülmedi. 2020 ve 2021 yıllarında çoğu bölgelerimize kar yağmıştı. Saygılarımı sunuyorum." ifadeleri yer aldı.



