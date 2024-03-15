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  4. Prof. Dr. Orhan Şen paylaştı 'Kocakarı soğukları' detayı... Kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji'den son dakika 15 - 19 Mart hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen paylaştı 'Kocakarı soğukları' detayı... Kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji'den son dakika 15 - 19 Mart hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.03.2024 11:01
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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Yağışlar devam edecek mi? Son dönemde hava durumunda beklenenden farklı olarak yaşanan gelişmeler nedeniyle herkes bu soruların yanıtını araştırıyor. Yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava durumu tahmini paylaştı. Öte yandan kuvvetli yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen ise tahminlerini açıklarken 'Kocakarı soğukları'na dair bir paylaşımı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar düşecek mi, yükselecek mi? Hava durumunda son dönemde beklenenden farklı gelişmeler yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Diğer yandan Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından tahminlerini paylaştı.

"SICAKLIKLAR 1-2 DERECE AZALIYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cuma Trakya Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt geneli yağışlı. Yağışlar Şırnak, Adana ve Hatay, Hakkâri'de öğleden sonra kuvvetli. Güneydoğuda toz taşınımı devam ediyor. Sıcaklıklar 1-2 derece azalıyor. İstanbul ve İzmir sabah yağmurlu 13 ve 17C, Ankara yağmurlu 13C" dedi.

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"BU SENE 'KOCAKARI SOĞUKLARI' GÖRÜLMEDİ" YORUMUNU PAYLAŞTI

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada kendisine yapılan bir yorumu da paylaştı. Söz konusu paylaşımda "Değerli Hocam, günaydın. Küresel ısınmadan dolayı bu sene "Kocakarı Soğukları" görülmedi. 2020 ve 2021 yıllarında çoğu bölgelerimize kar yağmıştı. Saygılarımı sunuyorum." ifadeleri yer aldı.

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Manşet yönlendirme

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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hava durumu meteoroloji yağmur Orhan Şen sıcaklık yağış
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