Rahatsız edici ağız kokusunu önlemek için etkili öneriler

Ağız ve diş temizliğinin yeterli derecede yapılmaması, diş eti problemleri, çürümüş dişler ağız kokusuna neden olan etkenler arasında bulunuyor. Bu faktörlerin yanı sıra ramazan ayında saatlerce aç ve susuz kalmak ağız kokusunu arttırıyor. Ağız kokusu sorunu yaşayanlar konuşurken ve gülerken çekiniyorlar. Gündelik yaşamı olumsuz etkileyen ağız kokusunu çözmek için çeşitli doğal yöntemler bulunuyor.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEYECEK ÖNERİLER

YEMEKTEN SONRA DİŞİNİZİ FIRÇALAYIN Özellikle Ramazan ayında sahurla iftar arasındaki zamanın çok olması ağızda bakteri oluşumunu etkiliyor. Bu sebeple iftarda yemek yenildikten sonra dişleri fırçalamak önem taşıyor.

BAHARATLI YEMEKLERDEN KAÇININ Baharat yemeklere lezzet katsa da yoğun baharat kullanımı ağız kokusuna neden oluyor. Ağız kokusu problemi yaşayanların baharatlı yemeklerden uzak durması gerekiyor.

İYİCE ÇİĞNEYİN Yemek yerken yiyeceklerin iyice çiğnenmesi gerekiyor. Yiyecekleri iyice çiğnemek hem sağlığa hem de kilo vermeye katkı sağlıyor. Yiyecekleri uzun süre çiğneyerek ağız içindeki bakterilerin mideye gitmesini sağlayabilirsiniz.

LİFLİ YİYECEKLER TÜKETİN Lifli yiyecekler mide sağlığınızı koruyor. Mide ağız kokusuna neden olan en önemli organlar arasında. Lifli yiyecekler yemek midenin asit seviyesini düzenleyerek ağız kokusunu önlüyor.