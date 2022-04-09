HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: Gözaltılar var

09.04.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sokakta müzik yapan grupla bazı vatandaşlar arasında alkol nedeniyle kavga çıktı. 'Ramazan ayında alkol içemezsiniz' uyarısıyla başlayan kavga polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı. Olay sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis iki grubu güçlükle ayırırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ALKOL ALAN SOKAK MÜZİSYENLERİNİ UYARDI

Olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi.
Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darbedildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk.
İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

"Sakın aldanmayın" diyerek uyardı! Bu yaz farklı olacak...

"Sakın aldanmayın" diyerek uyardı! Bu yaz farklı olacak...

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Malatya'da 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

İslam Memiş'ten yeni dolar tahmini

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Darp edip, bıçaklamışlardı! 'Bıyıklı' kişi aranıyor

Darp edip, bıçaklamışlardı! 'Bıyıklı' kişi aranıyor

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.