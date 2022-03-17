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Ramazan ne zaman başlıyor? 2022'de Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? İlk sahur ne zaman?

17.03.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı Berat Kandili'nin gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Ramazan ne zaman başlıyor? 2022'de Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? İlk sahur ne zaman? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

Ramazan ne zaman başlıyor? Son günlerde vatandaşların odaklandığı konulardan biri oldu. 11 ayın sultanı denilen Ramazan ayı, manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından yayınlandı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? 2022'de Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? İlk sahur ne zaman? 2022 on bir ayın sultanı Ramazan ayı için merak edilen detayları haberimizde işledik...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan idrak edilmeye başlanacak.

2022'DE RAMAZAN AYI İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE TUTULACAK?

2022'DE RAMAZAN AYI İLK ORUÇ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE TUTULACAK?
Müslümanlar ilk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

RAMAZAN AYINDA İLK SAHUR NE ZAMAN?

RAMAZAN AYINDA İLK SAHUR NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
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Anahtar Kelimeler:
Oruç Kadir gecesi Ramazan
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