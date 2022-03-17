Ramazan ne zaman başlıyor? Son günlerde vatandaşların odaklandığı konulardan biri oldu. 11 ayın sultanı denilen Ramazan ayı, manevi huzur ve heyecanla bekleniyor. 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından yayınlandı. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? 2022'de Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? İlk sahur ne zaman? 2022 on bir ayın sultanı Ramazan ayı için merak edilen detayları haberimizde işledik...