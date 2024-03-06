Referandum yapıldı, Danıştay onayladı! 34 yıl sonra başka bir ile bağlanıyor…

Referandumun ardından, mahkeme kararıyla da onaylanarak Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı. Bu kararla Gümüşhane’nin köy sayısı 314’e düşerken, Giresun’un köy sayısı ise 541’e yükseldi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

