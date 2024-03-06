HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Referandum yapıldı, Danıştay onayladı! 34 yıl sonra başka bir ile bağlanıyor…

Referandum yapıldı, Danıştay onayladı! 34 yıl sonra başka bir ile bağlanıyor…

06.03.2024 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yıl sonra yeniden Giresun’a bağlanıyorlar. Referandumun ardından Danıştay da kararını verdi. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı. Bu kararla birlikte Giresun ve Gümüşhane’de sınırlar yeniden çizildi. İşte detaylar…

Referandumun ardından, mahkeme kararıyla da onaylanarak Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı. Bu kararla Gümüşhane’nin köy sayısı 314’e düşerken, Giresun’un köy sayısı ise 541’e yükseldi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

34 YIL SONRA YENİDEN GİRESUN’A BAĞLANIYORLAR

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Üçtaş ve Günyüzü köylerinin 2019 yılında aldığı referandum kararının İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine Danıştay’a açılan dava sonuçlandı.

Danıştay 10. Dairesi tarafından coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının İçişleri Bakanlığının reddinin iptaline karar verdi.

Referandum sonucundan sonra Danıştay 10. Dairesi tarafından da onaylanan kararla Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köyleri 34 yıl sonra yeniden Giresun’a bağlandı.

DAHA ÖNCE DE GİRESUN’A BAĞLIYDILAR

DAHA ÖNCE DE GİRESUN’A BAĞLIYDILAR

Günyüzü köyü muhtarı Mustafa Temel referandumun ardından mahkeme de karara vererek Giresun'a bağlanmalarının önünde bir engel kalmadığını belirterek “Üçtaş ve Günyüzü köyleri 2019 yılında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmak için referanduma gitmiştim. Referandumda Günyüzü köyünde bulunan 623 seçmenden 472’si oy kullanmış, kullanılan oylardan 272’si 'evet' demişti.

Üçtaş köyünde ise kullanılan 520 oydan 474’ü 'evet' demişti. Referandum sonucuna göre Giresun’a bağlanmamız gerekirken, İçişleri Bakanlığı tarafından referandum reddedilmişti. Bunun üzerine köyler olarak bizde Danıştay’a dava açmıştık.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Danıştay Giresun Gümüşhane köy
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Korkunç olay

Anne ve iki çocuğu 6. kattan düştü! Korkunç olay

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.