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  4. Rekor İstanbul'da! Oy pusulası yeniden dizayn edildi, o detay dikkat çekti

Rekor İstanbul'da! Oy pusulası yeniden dizayn edildi, o detay dikkat çekti

07.03.2024 17:45
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31 Mart yerel seçimlerine adım adım yaklaşılırken kullanılacak oy pusulası da kamuoyuyla paylaşıldı. En uzun oy pusulasının 97 santimetre ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan pusula olduğu aktarıldı. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'da kullanılacak oy pusulasının yeniden dizayn edildiğini belirterek yenilikleri açıkladı.

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçime 34 siyasi partinin katılacağını, bağımsız adayların da bulunması nedeniyle bazı yerlerde oy pusulalarının büyük olduğuna dikkati çekti.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

EN UZUNU İBB İÇİN BASILAN PUSULA

EN UZUNU İBB İÇİN BASILAN PUSULA

Bunlardan en uzun olanının, 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulası olduğunu ifade eden Özel, bu pusulanın 97 santimetreyi bulduğunu bildirdi.

"YENİDEN DİZAYN EDİLDİ"

"YENİDEN DİZAYN EDİLDİ"

İstanbul'da kullanılacak oy pusulasının yeniden dizayn edildiğini belirten Özel, bu pusulada bağımsız adayların siyasi partilerin bitiminden sonra yer almadığını ve altına konulduğunu söyledi. Recep Özel, şöyle devam etti:

"1,5 MERTREYİ AŞACAĞI İÇİN ALTA GETİRİLDİ"

"1,5 MERTREYİ AŞACAĞI İÇİN ALTA GETİRİLDİ"

"Burada 27 tane bağımsız aday olduğu için yan tarafında yerleştirme imkanı olsa oy pusulasının uzunluğu 97 santimetre değil, 1,5 metreyi aşacağı için alta getirildi. 2019 seçimlerinde de bağımsız aday ve katılan siyasi parti sayısı fazlaydı, orada da altta yer aldı ama orada mevcut siyasi partinin hemen altında yer almıştı. Arada bir ayrım olmamıştı. Siyasi partinin oylarının alttaki bağımsız adaya verildiği de gözlemlenmişti. Seçmen alta basmış 'ya ben partiye basacaktım' diyerek üste de basmış. Geçersiz oyların en fazla olduğu seçim 2019 seçimi.

"BÜTÜN PARTİLERE MÜRACAAT ETTİK"

"BÜTÜN PARTİLERE MÜRACAAT ETTİK"

Onun için bu seçimde İstanbul oy pusulasının yeniden dizayn edilmesi için kurulda temsilcisi olan bütün siyasi partilere müracaat ettik. Kurulda kalın çizgilerle bağımsız adayların üzerinde 'bağımsız adaylar' yazan şekilde çok daha ayrıştırıcı, belirgin bir pusula düzenlendi. Bağımsız adayların altta yer aldığı tek pusula bu. Diğer bütün seçim yerlerinde siyasi partilerin devamında."

Recep Özel, en kısa oy pusulanın da tek siyasi partinin seçime katıldığı Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için basılan 4,5 santimetre uzunluğundaki pusula olduğunu belirtti.

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Yerel seçim Seçim 2024
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