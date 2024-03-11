'Rekor oyla geliyor' diyerek açıkladı! Ankara ve İstanbul için iddialı sözler: "Yüzde 60'ı zorlar deniyor, yarış bitti!"

"MANSUR YAVAŞ REKOR OYLA GELİYOR"

Özel, ne İYİ Parti ne de diğer partilerle varılmış bir anlaşmaları olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İYİ Parti ile denedik olmadı. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile temaslarımız oldu. Temel Karamollaoğlu ile 'Yerel örgütlere yetki verelim.' dedik. Belli yerlerde ufak temaslar var. Hatay'da kafa kafayayız artık. Lütfü Savaş dediği gibi kendi trendini yükselterek devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir risk yok. Seçmene saygısızlık olmasın ama anket şirketlerinin dediği gibi Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti. Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. Yüzde 60'ı zorlar deniyor. Ankara'da yarış belediye meclisinde. Ankara'da inanılmaz bir ivmelenme var, iyi gidiyoruz. İstanbul'da KONDA’nın anketine göre 7 puan öndeyiz. İzmir'de büyük bir değişim alevi yaktık. "

