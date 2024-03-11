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  4. 'Rekor oyla geliyor' diyerek açıkladı! Ankara ve İstanbul için iddialı sözler: "Yüzde 60'ı zorlar deniyor, yarış bitti!"

'Rekor oyla geliyor' diyerek açıkladı! Ankara ve İstanbul için iddialı sözler: "Yüzde 60'ı zorlar deniyor, yarış bitti!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.03.2024 08:45
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yerel seçim sonuçları için iddialı açıklamalar geldi. Ankara'da yarışın şimdiden bittiğini söyleyen CHP lideri Özel, "Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. Yüzde 60'ı zorlar deniyor" diye konuştu. Özel, İstanbul'da 7 puan önde olduklarını iddia etti.

Yerel seçimlere 3 hafta gibi bir süre kalırken özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sonuçlar şimdiden merak ediliyor. Tele 1 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulunurken, Ankara'da seçimin bittiğini, İzmir'de riskin olmadığını İstanbul'da ise önde olduklarını söyledi.

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Yerel Seçim 2024

"DEM, İKTİDARA KAYBETTİRME STRATEJİSİNDEN VAZGEÇTİ"

"DEM, İKTİDARA KAYBETTİRME STRATEJİSİNDEN VAZGEÇTİ"

CHP'nin, 2019 seçimlerinden sonra bir anda 11 büyükşehir yöneten bir parti olduğunu hatırlatan Özel, bunun siyasete bir denge getirdiğini ve bu şekilde genel seçime gittiklerini söyledi. Özel, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kazanmaları gereken bir seçimi kaybettiklerini vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinin ne olduğunu biliyorduk. 2019 yerel seçimi bunu engelledi. Seçmen yine umutsuzdu ama CHP kurultaya gitti ve yeni bir süreç başlattık. Şimdi yine seçimlere gidiyoruz. Şimdi seçmen yeniden bir denge kuracak mı? Kuracağımızı gördüler ve bin bir tedbir aldılar. Recep Tayyip Erdoğan ittifakına sarıldı. Millet İttifakı bileşenleri gayretlerimize rağmen ittifaktan çekildi. O günkü HDP, bugünkü DEM de iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti. Adaylarını çıkardılar." diye konuştu.

"AZ KALSIN DA KAYBEDİYORDU"

"AZ KALSIN DA KAYBEDİYORDU"

Özel, "İstanbul seçimleri genel seçim havasında mı geçiyor?" sorusuna karşılık, "İstanbul'un böyle bir yönü var. Bir metropol, her şey burada. Erdoğan, 'İstanbul’u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' diyordu ki az kalsın da kaybediyordu." dedi.

EMEKLİLERE EK ZAM OLUR MU?

EMEKLİLERE EK ZAM OLUR MU?

Mitinglerinin ana konusunun emekliler ve emekçiler olduğunu kaydeden Özel, 31 Mart günü acı reçetenin bu kesime içirileceğini söyledi. Özel, şu andaki trendin lehlerine göründüğünü belirterek, "Erdoğan, kaybettiğini gördüğü anda bir hamle yapabilir. 'Zam yapacağım.' derse, 'Yap' deriz, 'Meclisi açalım.' derse, 'Aç' deriz. Sonuçta emeklinin cebine girecek her para bizi memnun eder ama şu an böyle bir ihtimal görmüyorum." dedi.

"BEN YOLSULLUĞU, ZAMLARI KONUŞMAK İSTİYORUM"

"BEN YOLSULLUĞU, ZAMLARI KONUŞMAK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle kavga etmek için can attığını öne süren Özel, "Ben emekli maaşları, çiftçiler üzerinden kavga ediyorum. 'Bu son seçimim.' dedi. Bunu konuşmak istiyor. Ben yoksulluğu, zamları konuşmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Özel, zamlar konuşulmasın diye sürekli kendileriyle ilgili DEM Parti vurgusu yapıldığını ifade ederek, "Biz bu oyuna gelmeyiz. Kongremiz bitti, DEM eş genel başkanları ayrı ayrı aradı, bir eş genel başkan, 'Yüz yüze de görüşmek isteriz.' dedi. CHP, her partiyle bayramlaşabilen tek parti. AKP ve MHP, DEM Parti ile bayramlaşmıyor. Peki Meclis'te ne oluyor? Sarılıyorlar.'' diye konuştu.

"MANSUR YAVAŞ REKOR OYLA GELİYOR"

"MANSUR YAVAŞ REKOR OYLA GELİYOR"

Özel, ne İYİ Parti ne de diğer partilerle varılmış bir anlaşmaları olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İYİ Parti ile denedik olmadı. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile temaslarımız oldu. Temel Karamollaoğlu ile 'Yerel örgütlere yetki verelim.' dedik. Belli yerlerde ufak temaslar var. Hatay'da kafa kafayayız artık. Lütfü Savaş dediği gibi kendi trendini yükselterek devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir risk yok. Seçmene saygısızlık olmasın ama anket şirketlerinin dediği gibi Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti. Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. Yüzde 60'ı zorlar deniyor. Ankara'da yarış belediye meclisinde. Ankara'da inanılmaz bir ivmelenme var, iyi gidiyoruz. İstanbul'da KONDA’nın anketine göre 7 puan öndeyiz. İzmir'de büyük bir değişim alevi yaktık. "

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Özgür Özel CHP Seçim 2024
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