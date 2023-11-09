Renklendirilmiş görüntüleri ortaya çıktı! Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakledildiği o anlar... "Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz"

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı, araştırmacı Ahmet Gürel (74), 1997 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arşiv araştırması yaparak, sayısız fotoğraf ile görüntüsüne ulaştı. Gürel, bu kapsamda Atatürk'ün naaşının 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak, Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı.

