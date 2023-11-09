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  4. Renklendirilmiş görüntüleri ortaya çıktı! Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakledildiği o anlar... "Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz"

Renklendirilmiş görüntüleri ortaya çıktı! Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakledildiği o anlar... "Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz"

09.11.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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Araştırmacı Ahmet Gürel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı. İtalyanlar tarafından sonradan renklendirildiği öğrenilen görüntülerde, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasıyla taşınması ve Anıtkabir'de düzenlenen törenden kareler yer aldı. İşte gören herkesi duygulandıran ve tüyleri diken diken o anlar görüntüleri...

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı, araştırmacı Ahmet Gürel (74), 1997 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili arşiv araştırması yaparak, sayısız fotoğraf ile görüntüsüne ulaştı. Gürel, bu kapsamda Atatürk'ün naaşının 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak, Anıtkabir'e nakledildiği törenin renkli görüntülerine ulaştı.

Günün önemli manşetleri

ATATÜRK’ÜN NAAŞININ ANITKABİR’E NAKLİNİN RENKLENDİRİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ

Gürel, görüntüleri Ege Üniversitesi'nde görev yapan bir öğretim üyesinden 4 yıl önce aldığını söyledi.

Anıtkabir'de yapılan törene 3 yaşında anne ve babasıyla katılan Gürel, söz konusu görüntülerin daha sonradan İtalyanlar tarafından renklendirildiğini öğrendiğini belirtti.

Görüntülerde, Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşının top arabasında ve omuzlarda Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınması ile düzenlenen tören yer aldı.

'ŞİMDİ SENİ KURTARDIĞIN VATANIN HER KÖŞESİNDEN GÖNDERİLEN MUKADDES TOPRAKLARA VERİYORUZ'

'ŞİMDİ SENİ KURTARDIĞIN VATANIN HER KÖŞESİNDEN GÖNDERİLEN MUKADDES TOPRAKLARA VERİYORUZ'

Atatürk'ün naaşının, törende konuşan Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın "Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Senin hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat" sözlerin sonrası Anıtkabir merdivenlerinden ebedi istirahatgahına askerlerin omzunda taşındığı görüldü.

Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu sırasında çekilen görüntülerde; cadde ve sokakları, evlerinin balkon ve pencerelerini dolduran vatandaşlar da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir
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