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RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: Kızdan babaya, eşe, arkadaşa WhatsApp, Instagram ve Facebook için yeni ve resimli Babalar Günü mesajları İNDİR!

18.06.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resimli Babalar Günü mesajları, babasının yüzünde tebessüm oluşturmak isteyen kızları tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi, eşine ve arkadaşına da bu anlamlı güne özel görsel ve sözleri WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlardan gönderecek. Biz de kızdan babaya, eşe, arkadaşa WhatsApp, Instagram ve Facebook için yeni ve resimli Babalar Günü mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni 2023 resimli Babalar Günü mesajları...

Resimli Babalar Günü mesajları 18 Haziran 2023 Pazar günü anlık mesajlaşma uygulamalarında ya da sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Biz de sizler için en güzel söz ve görsellere haberimizde yer verdik. Kızdan babaya, eşe, arkadaşa WhatsApp, Instagram ve Facebook için yeni ve resimli Babalar Günü mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel resimli Babalar Günü mesajları...

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2023

Babalar Günü'n kutlu olsun. Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Kalbi her zaman cömert, şefkat ve sevecen duygularla dolu olan canım babam! Babalar Günü'nü tebrik ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.

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