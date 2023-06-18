RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: Kızdan babaya, eşe, arkadaşa WhatsApp, Instagram ve Facebook için yeni ve resimli Babalar Günü mesajları İNDİR!

Resimli Babalar Günü mesajları 18 Haziran 2023 Pazar günü anlık mesajlaşma uygulamalarında ya da sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Biz de sizler için en güzel söz ve görsellere haberimizde yer verdik. Kızdan babaya, eşe, arkadaşa WhatsApp, Instagram ve Facebook için yeni ve resimli Babalar Günü mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel resimli Babalar Günü mesajları...
Babalar Günü'n kutlu olsun. Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum.
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...
Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.
Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…
Kalbi her zaman cömert, şefkat ve sevecen duygularla dolu olan canım babam! Babalar Günü'nü tebrik ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.