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Resimli bayram mesajları: Bayram’da sevdiklerinize yollayabileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajları!

20.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde sevdiklerimizden ayrı olmamız, bayram mesajlarının da yoğunluğunu artırdı. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle artık bayramlarda mesajlar ya da telefonla aramalar daha sıklaştı. Bu Kurban Bayramı’nı sevdiklerinden uzakta geçirenler içinse birbirinden güzel bayram mesajlarını haberimizde derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel resimli bayram mesajları…

Kurban Bayramı’nın ilk gününde sevdiklerinden uzakta olan birçok kişi, yakınlarının bayramlarını telefon ya da mesaj yoluyla kutluyor. Son zamanlarda giderek artan bayram mesajlarına bir de resimlileri eklendi. Sizde, haberimizde derlediğimiz bayram mesajlarından birini seçerek sevdiklerinize yollayarak Kurban Bayramı’nı kutlayabilirsiniz. İşte en güzel resimli bayram mesajları!

Birbirinden güzel resimli bayram mesajları

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.. Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...
Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Sağlıklı günler yakın inancını kaybetme. Bayram sevincini yaşamak için engellere takılma. Kurban Bayramın kutlu olsun...
Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile! Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!
Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.
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Kurban Bayramı

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