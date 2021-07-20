Resimli bayram mesajları: Bayram’da sevdiklerinize yollayabileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajları!

Kurban Bayramı’nın ilk gününde sevdiklerinden uzakta olan birçok kişi, yakınlarının bayramlarını telefon ya da mesaj yoluyla kutluyor. Son zamanlarda giderek artan bayram mesajlarına bir de resimlileri eklendi. Sizde, haberimizde derlediğimiz bayram mesajlarından birini seçerek sevdiklerinize yollayarak Kurban Bayramı’nı kutlayabilirsiniz. İşte en güzel resimli bayram mesajları!

Birbirinden güzel resimli bayram mesajları

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.. Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun...

Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Sağlıklı günler yakın inancını kaybetme. Bayram sevincini yaşamak için engellere takılma. Kurban Bayramın kutlu olsun...

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile! Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!