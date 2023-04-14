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RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 14 Nisan 2023 en güzel, anlamlı ve ayetli, WhatsApp için ramazan ayının son cuma mesajları!

14.04.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resimli cuma mesajları, ramazan ayının son cuma gününde WhatsApp için en güzel, anlamlı ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. İslam alemi tarafından mübarek olduğu kabul edilen bu özel günde birçok kişi sosyal medya hesaplarından ya da anlık mesajlaşma uygulamalarından "Hayırlı cumalar" sözleri gönderecek. Biz de en güzel, anlamlı ve ayetli, WhatsApp için ramazan ayının son cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları ve sözlerini ramazan ayının son cuma gününde WhatsApp'tan paylaşmak isteyenler; en güzel, anlamlı, ayetli söz ve görselleri inceliyor. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Bugün birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. en güzel, anlamlı ve ayetli, WhatsApp için ramazan ayının son cuma mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 14 NİSAN 2023

Cuma'nız mübarek olsun. Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Hayırlı Cumalar! Bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Cumamız Mübarek Olsun.

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