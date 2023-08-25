RESİMLİ CUMA MESAJLARI 25 AĞUSTOS 2023: WhatsApp ile Instagram için yazılı, anlamlı, farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları BURADA!

Resimli cuma mesajları 25 Ağustos tarihinde internette yerini aldı. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:11'de, Ankara'da 12.56'da, İzmir'de ise 13:19'da kılınacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "Allah'ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir" olarak belirledi. Bugün birçok kişi sevdiklerine WhatsApp ve Instagram'dan yazılı, anlamlı, farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları gönderecek. Biz de en güzel cuma mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.