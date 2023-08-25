RESİMLİ CUMA MESAJLARI 25 AĞUSTOS 2023: WhatsApp ile Instagram için yazılı, anlamlı, farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları BURADA!

Resimli cuma mesajları 25 Ağustos tarihinde internette yerini aldı. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:11'de, Ankara'da 12.56'da, İzmir'de ise 13:19'da kılınacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "Allah'ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir" olarak belirledi. Bugün birçok kişi sevdiklerine WhatsApp ve Instagram'dan yazılı, anlamlı, farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları gönderecek. Biz de en güzel cuma mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık.