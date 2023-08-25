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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 25 AĞUSTOS 2023: WhatsApp ile Instagram için yazılı, anlamlı, farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları BURADA!

25.08.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, yazılı, anlamlı, farklı ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya uzanacak, dualar edilecek. Bugünü sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler, WhatsApp ile Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunmak için yazılı, anlamlı, farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini araştırıyor. İşte en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları 25 Ağustos tarihinde internette yerini aldı. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:11'de, Ankara'da 12.56'da, İzmir'de ise 13:19'da kılınacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "Allah'ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir" olarak belirledi. Bugün birçok kişi sevdiklerine WhatsApp ve Instagram'dan yazılı, anlamlı, farklı, ayetli ve resimli Cuma mesajları gönderecek. Biz de en güzel cuma mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık.

EN GÜZEL, YAZILI, ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

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