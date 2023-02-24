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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 24 Şubat 2023 yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı en yeni resimli cuma mesajları İNDİR!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 24 Şubat 2023 yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı en yeni resimli cuma mesajları İNDİR!

24.02.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı seçenekleriyle bugünü sevdiklerine anımsatmak isteyen kişiler için internette yerini aldı. WhatsApp mesajlaşma uygulamasının yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşımda bulunmak isteyen kişiler yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı en yeni resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. Biz de en yeni sözleri ve görselleri sizler için derledik. İşte 24 Şubat 2023 cuma mesajları...

Cuma mesajları, resimli, yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı seçenekleriyle bir cuma gününde daha internette yerini aldı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cuma hutbesi konu başlığını "Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti" olarak belirledi. WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen birçok kişi arama motorlarında yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı en yeni resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte en yeni, resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 24 ŞUBAT 2023

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

YAZILI CUMA MESAJLARI

YAZILI CUMA MESAJLARI

Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

BAYRAKLI CUMA MESAJI

BAYRAKLI CUMA MESAJI

Hayırlı Cumalar! Bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Cumamız Mübarek Olsun.

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