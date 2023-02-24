RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 24 Şubat 2023 yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı en yeni resimli cuma mesajları İNDİR!

Cuma mesajları, resimli, yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı seçenekleriyle bir cuma gününde daha internette yerini aldı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cuma hutbesi konu başlığını "Kardeşlik, dayanışma ve dua vakti" olarak belirledi. WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen birçok kişi arama motorlarında yazılı, anlamlı ve Türk bayraklı en yeni resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte en yeni, resimli cuma mesajları...
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Hayırlı Cumalar! Bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Cumamız Mübarek Olsun.