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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 3 Mart 2023 yazılı, dualı ve ayetli en güzel 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajları İNDİR!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA! 3 Mart 2023 yazılı, dualı ve ayetli en güzel 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajları İNDİR!

03.03.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, yazılı, dualı ve ayetli, en güzel 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile birlikte internette yerini aldı. İslam alemi için mübarek olduğu kabul edilen bir cuma gününde daha birçok kişi sevdiklerine WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalar üzerinden bugünü hatırlatacak. Yazılı, dualı ve ayetli en güzel 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajları arama motorlarında araştırılıyor. İşte en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli olarak yazılı, dualı ve ayetli olarak internette yerini aldı. Biz de 3 Mart 2023 Cuma günü WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarından paylaşımda bulunmak isteyen kişiler için yazılı, dualı ve ayetli en güzel 'Hayırlı Cumalar' sözleri ile resimli cuma mesajlarını derledik.. Biz de en güzel sözleri sizler için derledik. İşte en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 3 MART 2023

Cumanız mübarek olsun. Rabbimizin yürekleri ferahlatan merhameti günahlarımızı affetsin. Tüm İslam aleminin Cuma gününü kutlarım.

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri. !! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar..

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Nerede, nasıl olursanız olun, cumanızın hayırlı olması dileğiyle... Bu mübarek günde öfkeyi, kini, kibri bırakalım; günahlarımız için ellerimizi göğe açıp Rabbimizden af dileyelim.

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağIık, mutIuIuk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, AIlahın selamı üzerinize olsun hayırIı cumalar dilerim.

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