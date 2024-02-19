Restoranda 988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebini öğrenen tüm garsonlar ağladı

Bir restoranda yemek yedikten ya da bir şeyler içtikten sonra bazı müşteriler, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarında bahşiş bırakabiliyorlar. Restorandaki personele teşekkür etmenin zarif bir yolu olan bu yöntem genellikle çok da yüksek olmayan tutarlarda yapılıyor. Ancak ABD'de yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi ve restorandaki çalışanları gözyaşlarına boğdu.