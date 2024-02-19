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    4. Restoranda 988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebini öğrenen tüm garsonlar ağladı

    Restoranda 988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebini öğrenen tüm garsonlar ağladı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    19.02.2024 16:00 | Son Güncelleme:
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    Restoranda bahşiş bırakmak Türkiye'de çok yaygın bir alışkanlık olmasa da bazı müşteriler garsonların hizmetinden memnun kaldıklarında bunu yapabiliyor. Bu alışkanlık ABD'de çok yaygın ancak elbette bahşişler de belirli oranlarda oluyor. Fakat Michigan eyaletinde bir müşterinin restoranda bıraktığı bahşiş herkesi çok şaşırttı ve gözyaşlarına boğdu. Hesap yaklaşık 32 dolar yani 988 lira gelmişti ancak müşteri 10 bin dolar yani 308 bin lira bahşiş bıraktı. Nedeni ise herkesi hüzne boğdu.

    Bir restoranda yemek yedikten ya da bir şeyler içtikten sonra bazı müşteriler, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarında bahşiş bırakabiliyorlar. Restorandaki personele teşekkür etmenin zarif bir yolu olan bu yöntem genellikle çok da yüksek olmayan tutarlarda yapılıyor. Ancak ABD'de yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi ve restorandaki çalışanları gözyaşlarına boğdu.

    MÜŞTERİNİN RESTORANDA BIRAKTIĞI BAHŞİŞ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

    Dailystar'da yer alan habere göre; ABD'nin Michigan eyaletindeki bir restoranda da ekip genellikle yüzde 15-25 civarında bahşiş alıyor.

    Ancak son yaşanan olayda tahminlerinden çok daha yüksek bir bahşiş alacak kadar şanslılardı.

    Şubat ayının başında restorandaki garsonlar; yaklaşık 308 bin lira tutarında (10.000 dolar) bahşiş aldı.

    Ancak müşterinin restoranda yiyip içtiklerine göre hesap 988 lira - 1001 lira civarında (32,43 dolar) gelmişti.

    The Hill'e konuşan yönetici Tim Sweeney şunları söyledi: "Genellikle arada sırada 100 dolar görürüz. Ancak bu minnettarlık veya büyüklükte hiçbir şey görmedik."

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