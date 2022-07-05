REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 4 Temmuz 2022 reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye!

Reyting sonuçları 4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI! 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ
Reyting sonuçları merak konusu oldu.4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
4 Temmuz Pazartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandı
Total izleyici grubunda birinciliği Tozluyaka, İkinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Tozluyaka (Tekrar) aldı. Öte yandan AB grubunda birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı. 20+ABC 1 grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.
MERAK EDENLER İÇİN: 3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Gül Masalı, üçüncülüğü ise Hızlı Ve Öfkeli 8 aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliğiHızlı Ve Öfkeli 8, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.
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