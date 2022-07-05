HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 4 Temmuz 2022 reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 4 Temmuz 2022 reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye!

05.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları belli oldu. 4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi televizyon izleyicisi tarafından beğenilen yapımlar yayınlandı. Vatandaşlar, 4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki Dün reytinglerde kim birinci oldu? Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye'nin ekrana geldiği 4 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları ve detaylar haberimizde...

Reyting sonuçları 4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Reyting sonuçları merak konusu oldu.4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Tozluyaka, Sevmek Zamanı, MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
4 Temmuz Pazartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandı
Total izleyici grubunda birinciliği Tozluyaka, İkinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Tozluyaka (Tekrar) aldı. Öte yandan AB grubunda birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı. 20+ABC 1 grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Gül Masalı, üçüncülüğü ise Hızlı Ve Öfkeli 8 aldı.
AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliğiHızlı Ve Öfkeli 8, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Masterchef sevmek zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

Ev sahibi kiracısının evini silahla bastı!

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı! Günlük burç yorumları

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı! Günlük burç yorumları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.