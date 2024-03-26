Sabahları geçmeyen kötü nefesten şikayetçiyseniz dikkat! Uzmanlar uyardı: öldürücü kanserin işareti olabilir

Sabah uyandığınızda mükemmel, taze bir nefese sahip olmak neredeyse imkansızdır. Bunun en tipik nedeni kötü ağız hijyeninin yanı sıra gece boyunca ağız kuruluğu yaşanmasıdır. Yatmadan önce özellikle keskin kokulu bir yemek yemek de bunun sorumlusu olabilir. Ancak sağlık kuruluşları, durumun daha kötü bir nedeni olabileceği konusunda uyardı. Ağız kokusunun öldürücü bir hastalığın daha az bilinen bir belirtisi olduğu ortaya çıktı.



