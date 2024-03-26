Sabahları geçmeyen kötü nefesten şikayetçiyseniz dikkat! Uzmanlar uyardı: öldürücü kanserin işareti olabilir

Sabah uyandığınızda mükemmel, taze bir nefese sahip olmak neredeyse imkansızdır. Bunun en tipik nedeni kötü ağız hijyeninin yanı sıra gece boyunca ağız kuruluğu yaşanmasıdır. Yatmadan önce özellikle keskin kokulu bir yemek yemek de bunun sorumlusu olabilir. Ancak sağlık kuruluşları, durumun daha kötü bir nedeni olabileceği konusunda uyardı. Ağız kokusunun öldürücü bir hastalığın daha az bilinen bir belirtisi olduğu ortaya çıktı.
Express'in aktardığı habere göre, NHS ve Cancer Research UK'ye göre ağız kokusu, daha çok ses kutusu olarak bilinen gırtlağı etkileyen bir hastalık olan gırtlak kanserinin bir belirtisidir. NHS bu durumu şöyle açıklıyor: "Gırtlak, nefes borusunun (trakea) girişinde bulunan boğazın bir parçasıdır. Nefes almanıza ve konuşmanızda önemli bir rol oynuyor."
NHS'nin resmi internet sitesinde yer alan bir yazıda şöyle deniyor: "Gırtlak kanseri 60 yaş üstü kişilerde daha sık görülüyor. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülüyor."
Ağız kokusu, NHS tarafından gırtlak kanserinin potansiyel bir semptomu olarak listeleniyor. California San Francisco Sağlık Üniversitesi'ne göre, bu işaretin daha sonraki aşamalarda ortaya çıkma olasılığı daha yüksek. Tümör büyüdükçe ağrıya, kilo kaybına, ağız kokusuna ve boğulmaya neden olabilir.
Baş ve boyun cerrahisi uzmanı ve onkoloji ve kulak burun boğaz alanında yardımcı doçent olan Doktor Vishal Gupta, bu kanserin neden ağız kokusuyla bağlantılı olduğunun tam olarak bilinmediğini açıkladı. Ancak Roswell Park Kapsamlı Kanser Merkezi'ne şunları söyledi: "Tam olarak net değil ancak muhtemelen kanser hücrelerindeki yüksek poliamin konsantrasyonuyla ilgili."
Daha şiddetli ağız kokusu yaşamaya başlarsanız, düzenli olarak dişlerinizi fırçalamak, diş ipi kullanmak ve uygun sıvı alımı gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapmanız gerektiğini tavsiye etti. Ancak Dr Gupta, bundan sonra da devam ederse, daha ciddi bir durumun işareti olabileceği için bir diş hekimi veya doktorla konuşmanız gerektiğini söyledi.