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Safer ayının önemi nedir? Safer ayında yapılacak ibadetler neler?

07.09.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hicri ayların ikincisi olarak bilinen Safer ayı , Muharrem ayından sonra başlamaktadır. Müslümanlar için mübarek aylardan biri olan bu ayın önemi ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki Safer ayının önemi nedir? Safer ayında yapılacak ibadetler neler? İşte merak edilenler...

Muharrem ayından sonra başlayan Safer ayı, müslümanlar tarafından dua ve ibadetlerle geçiriliyor. Bu ayda bela ve musibetlerin gerçekleştiği de söylenmekte. Peki bu söylentiler doğru mu? Safer ayının önemi nedir? İşte yapılacak ibadetler...

SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Vatandaşlar Safer ayı ilgili detayları merak ediyor. Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelmektedir. Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylenmektedir.
Diyanet'ten yapılan Safer ayı açıklamasına göre Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olarak bilinmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde bir yeri yoktur. Bu nedenle böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tarz bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” şeklinde buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19)
Hicrî ayların ikincisi olan bu ayın öncesinde Hicrî ayların birincisi olan Muharrem ayı gelmektedir. Ve Muharrem'in içinde aşûre günü vardır. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı bilinmektedir. Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinmektedir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifâdesini bulmaktadır; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi’l-Kâde ve Zi’l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve sözü edilen aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri bilinmektedir.

SAFER AYI İBADETLERİ NELER?

SAFER AYI İBADETLERİ NELER?
Diyanet'te bulunan bilgilere göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmamaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılabilmektedir.
Safer ayında belalardan korunmak için günahlara bolca tövbe etmeli, istiğfar çekmeli ve kaza namazı kılınmalıdır. Aynı zamanda sadaka verilmeli ve salavatlar getirilmelidir.
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