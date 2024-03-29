Sahibinden satılık tarihi kilise! İstenen rakam dikkat çekti

'SAMANLIK OLARAK KULLANILMIŞ'

Kilisenin satış süreciyle ilgili bilgi veren emlak danışmanı Vahap Yıldız, "Kilisemiz 19'uncu yüzyılda yapıldığını tahmin etmekteyiz. Burada önceden 3 bine yakın Ermeni yaşıyormuş. 1'inci Dünya Savaşı sonrasında buradaki Ermeniler başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmişler. Kilise de o günden bu güne kadar atıl bir şekilde kalmış. Burayı satışa çıkardık. Kilisenin sahibi bize ulaşarak satılmasını istedi. Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz. Bugün itibariyle çekimleri yapıldı ve ilana koyuldu. Burası baya bir kilise olarak kullanılmış. Burası daha sonra da samanlık olarak kullanılmış. İlanımızın ardından yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Sivas medeniyetler şehridir. İnşallah burayı artık yakışan birine vereceğiz" dedi.

(DHA)