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Şamil Basayev kimdir, nerelidir? Şamil Basayev'in ölüm nedeni nedir?

10.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeçen direniş lideri ve Çeçen İçkerya Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri komutanı olarak bilinen Şamil Salmanoviç Basayev, 10 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybetmişti. Çeçenistan'ın Vedeno bölgesi'nde dünyaya gelen Basayev'in hayatı ve ölüm nedeni gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki Şamil Basayev kimdir, nerelidir? Şamil Basayev'in ölüm nedeni nedir? İşte ayrıntılar...

10 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybeden Şamil Salmanoviç Basayev, Çeçenistan'ın Vedeno bölgesi'nde dünyaya gelmiştir. İsmini büyük Kafkas lideri Şeyh Şamil'den alan Şamil Basayev'in hayatı ve ölüm nedeni merak ediliyor. Peki Şamil Basayev kimdir, ölüm nedeni nedir?

Şamil Basayev kimdir?

Şamil Salmanoviç Basayev, 14 Ocak 1965 tarihinde dünyaya gelmiş ve 10 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Çeçen direniş lideridir ve Çeçen İçkerya Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri komutanı olarak bilinmektedir.
Daha önce Dağıstan İmam'ı olarak da görev alan Basayev; daha sonra İslam Şurası tarafından askeri emir ilan edilmiş ve Dağıstan bölgesinde bir İslam Devleti kurmak için cihat ilan etmiştir. Emrinde bulunan Çeçen ayrılıkçılar ve mücahitlerle birlikte Rus güvenlik güçlerine karşı savaşmıştır.
Rus güvenlik güçlerine saldırılarının yanında, Rus sivillerin de meşru birer hedef olduğunu ifade eden Basayev, Rusya'da sivil ve idari hedeflere karşı çeşitli saldırılar düzenlemiştir. Lideri olduğu Riyad-us Saliheen örgütü ve emrinde bulunan mücahitler tarafından Beslan Katliamı, Ahmet Kadirov suikastı ve yolcu uçaklarına karşı bombalı saldırılar yapılmıştır. El-Kaide ile de yakın ilişkisi olduğu ifade edilen Basayev, 2006 senesinde İnguşetya'da yapılacak bir saldırıya giderken, içerisinde yer aldığı kamyonetteki dinamitlerin patlaması sonucu ölmüştür.

Ölüm nedeni nedir?

Ölüm nedeni nedir?
Şamil Basayev, Devlet Başkanı olan Dokka Umarov'un emrinde Çeçenistan Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürmekteyken 10 Temmuz 2006 tarihinde, İnguşetya’nın Ekazevo köyü’nde, bulunduğu askeri konvoyda bulunan bomba kendiliğinden infilak etmiştir. Ancak Basayev'in ölümüne ilişkin iddialar net olarak aydınlatılamamıştır.
Rusların tarafı Basayev'in kendileri tarafından öldürüldüğünü öne sürmektedir. Bazı uzmanlar ise, Basayev'in ölümünün dikkatsizlik ile beraber patlayıcıların patlaması sonucu gerçekleşmiş olabileceğini söylemekte.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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