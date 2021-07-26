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  4. Şanlıurfa aşılamada sondan ikinci oldu, devreye Vali girdi

Şanlıurfa aşılamada sondan ikinci oldu, devreye Vali girdi

26.07.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Covid-19 aşılama oranının düşük olması üzerine harekete geçen Valilik, gençleri aşı olmaya ikna etmek için hediye çekilişi yapmaya karar verdi. Genç nüfusun fazla olduğu ilde 18-25 yaş arası aşı olan gençlere kura ile tablet, bisiklet gibi çeşitli hediyeler vermeyi planlıyor. Aşı çağrısını yineleyen Vali Abdullah Erin, bu tablonun Şanlıurfa'ya yakışmadığını söyleyerek, 18 yaş üstü gençleri aşı olmaya davet etti.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, bu rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEFERBER OLDU"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelede Şanlıurfa'nın iyi bir mücadele örneği verdiğini, vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunu ve hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.
Aşılama döneminin başlamasıyla kentteki sağlık çalışanlarının bu noktada seferber olduklarını aktaran Erin, şöyle konuştu:

"65 YAŞ ÜZERİNDEKİ AŞILAMADA İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK"

"Şanlıurfa maalesef pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremedi. Kovid-19 ile mücadelede hastalığın bulaş hızını engellemek, yavaşlatmak büyük ölçüde kamu kurumlarının ve personelin elindeydi. Yaptığımız planlamayla, görevlendirdiğimiz personelle, bütün alanda yaptığımız denetimlerle vaka sayılarının artışının önüne geçebildik. Vatandaşlarımızın elbette sergilediği iş birliği ve çıkarılan kurallara uyumu da önemli bir etken oldu. Aşılamada biliyorsunuz 65 yaş üstünden başlayarak bütün kırsala da mobil ekipler oluşturduk, Türkiye'deki ilk uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Köy köy dolaşmak suretiyle vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna etmeye çalıştılar ve 65 yaş üzerindeki aşılamada da iyi bir performans ortaya koyduk."
Genç nüfuslarının yoğun olduğunu vurgulayan Erin, "65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama performansımızın düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki aşılamada büyük bir nüfus kitlesi var ve bu nüfus grubundaki aşılamada maalesef istediğimiz seviyeyi bugüne kadar elde edemedik." dedi.
Vali Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de bu noktada sürekli çağrılarda bulunduğunu söyledi.

"ÇEŞİTLİK HEDİYELERLE BU AŞILAMAYI DAHA İLERİYE TAŞIMA GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

"ÇEŞİTLİK HEDİYELERLE BU AŞILAMAYI DAHA İLERİYE TAŞIMA GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"
Abdullah Erin, yapılan çalışmalarla kentteki aşılama oranının yüzde 15'lerden yüzde 35'lere çıkarıldığını, ancak bu durumun yeterli olmadığını aktararak, şunları kaydetti: "Toplumsal bağışıklığın sağlanması içinde ilk etapta yüzde 70'lik bir aşılama oranı şart. Bunu gerçekleştirebilecek olan da gençlerimiz. Özellikle şu aşamada bütün gençlerimizi sorumlu davranmaya ve bir an önce aşılarını olmaya davet ediyoruz. Gençlerimiz bunu yaparlar, onlara inanıyoruz. Teşvik amaçlı da önümüzdeki günlerden itibaren inşallah kurallarını kamuoyuyla da paylaşacağız, gençlerimize yönelik çeşitli hediyelerimiz olacak. Tablet, bisiklet ve gençlerimizin ilgi gösterdiği çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha da ileri noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şanlıurfa'nın, pandemi ile mücadelede ortaya koyduğu, sergilediği başarıyı, aşılamada da gösterebilecek bir bilince sahip olduğunu değerlendiriyoruz. 81 il içerisinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz, bizim önümüzde bir il var ama bu şekilde devam edersek sondan birinciliği alacağız. Bu da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım ve bunun sebep olduğu toplumsal ve sosyal maliyetin önüne de hep birlikte inşallah geçelim."
Bu haftadan itibaren aşılama noktasında yoğun bir çalışma daha ortaya koyacaklarını aktaran Vali Erin, aşı stoku ve sağlık çalışanı yönünden hiçbir eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Şanlıurfa Aşı
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