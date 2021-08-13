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  4. Şanlıurfa'da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yüksekliğe fışkırdı

Şanlıurfa'da boru hattı delindi! Ham petrol metrelerce yüksekliğe fışkırdı

13.08.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Siverek'te çalışma yapan iş makinesi operatörü, petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.

Şanlıurfa'daki olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi.

PETROL BORU HATTI DELİNDİ

Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu. Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.

(DHA)

ŞANLIURFA'DA ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜ

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
siverekte petrol bulunmuş yaşadık,,:))
adamın tarla gitti. o tarladan hayır gelmez daha

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