Seçil Erzan'dan sonra şimdi de o! Banka çalışanı için 100 milyon dolarlık vurgun iddiası 'Ortadan kaybolmadan önce son söylediği şey...'

"HESABININ BLOKE OLDUĞU BAHANESİNİ ORTAYA KOYARAK BİZİ BİR SÜRE OYALADI"

"İlk olarak 2017 Ağustos ayında 40 bin TL verdim" diyen Sabur, "İlk zamanlarda düzeni olarak paramı veriyordu. Düzenli olarak veriyordu ama daha sonra da bizden geri istiyordu. Mesela 2021 yılında elimde 500 bin TL civarında para birikmişti. Kendisi yurt dışında acil bir çıkışı olduğunu söyleyerek çalışanını bana yollayacağını ve bu parayı ona göndermemi istemişti. Aldı ve geri verdi. Güven sağlayarak, bu parayı bir şekilde geri topluyordu. 2021 yılının sonuna geldiğimizde öğrendim ki bunu herkese yapmış. Olabildiğince para toplamış. Özellikle kendisi şunu dile getiriyordu; 'Ben kazanıyorum, siz de kazanıyorsunuz. Sizin altınızda akrabalarınız da kazansın istiyorum' Böyle söyleyerek hem bizi manipüle ediyordu hem de bir yandan ben onlarla uğraşamam, ben çok büyük şirketlerle çalışıyorum, onlarla siz ilgilenin diyordu. O paraları temsilci olarak siz yönetin diyerek bizi görevlendiriyordu. Alttan insanlar bize getiriyordu paraları, biz de onlara veriyorduk. Paraları işletip ay sonu geldiğinde bize geri gönderiyordu. Bu durum bir süre yürüdü. 2019 -2021 yılları arasında yaklaşık iki ya da iki buçuk yıl benim üzerimden bu şekilde yürüdü. Bize sürekli akrabalar içerisinde çalıştığını, onun dışında kimseyle çalışmadığını söylemişti. 2021'in ortasında bizim çok fazla benimsemediğimiz ya da kendilerinin iyi işlerle uğraşmadığını düşündüğümüz insanlarla bu kişiyi yan yana görmeye başlayınca biz bu işin başka bir yola evrildiğini düşündük. Bu işin bizi dolandırmaktan ziyade kirli işlere gireceğini düşünerek kendisinden uzaklaşmaya çalıştık. Sonrasında hesabının bloke olduğu bahanesini ortaya koyarak bizi bir süre oyaladı. Sonrasında da ortadan kayboldu. Kendisini bir türlü yakalayamadık. Bu işe son noktayı koymak için de 2021 Mayıs ayında kendisinden şikayetçi olduk. Ben bugünün parasıyla yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıldım. 2021 yılında 8 milyon lira civarındaydı bu miktar. Buradan ona sesleniyorum. Ü.G., bu dolandırıcılığın hesabını devletin karşısında vereceksin. Bunun peşini ne biz ne de geri kalan mağdurlar bırakmayacak. Sen ve arkandaki güçler kimse bunlar devlete hesap verecekler. Bunu hiçbir zaman unutma. Er ya da geç kanun sizi yakalayacak ve cezanızı size verecek" ifadelerini kullandı. (DHA)