HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçil Erzan'dan sonra şimdi de o! Banka çalışanı için 100 milyon dolarlık vurgun iddiası 'Ortadan kaybolmadan önce son söylediği şey...'

Seçil Erzan'dan sonra şimdi de o! Banka çalışanı için 100 milyon dolarlık vurgun iddiası 'Ortadan kaybolmadan önce son söylediği şey...'

14.12.2023 12:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçil Erzan olayı sonrası Kadıköy'de kamu bankası çalışanı Ü.G. için de yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık iddiası çıktı. Mağdurların avukatı 100 milyon dolardan bahsetti. 750 bin dolar kaptırdığını söyleyen biri "Yatırım araçları, enstrümanlarına girip para kazandığını vadediyordu. Bu süreçte annemi kaybettim" dedi. "1 milyon dolar dolandırıldım" diyen biri de "Parayı işletip ay sonu geri gönderiyordu. Bu bir süre yürüdü. Sonra hesabının bloke olduğu bahanesiyle oyalayıp ortadan kayboldu" dedi.

Kadıköy'de bir kamu bankasında çalışan memur yüksek kar vaadiyle bono aldığını söyledi. Çevresindekilere ilk olarak yüzde 5 kar vadeden şüpheli Ü.G. daha fazla para getirmeleri sonucunda kar vaadinin yüzde 6, yüzde 7'ya çıkacağını söyledi. Bu şekilde çevresinde bulunanlar dolandırdı. Şüpheli hakkında 2022 yılında şikayetler olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Şüpheli Ü.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yine banka çalışanı yine vurgun! 200 kişiyi 100 milyon dolandırdı Yine banka çalışanı yine vurgun! 200 kişiyi 100 milyon dolandırdı

Keşfet

BANKA ÇALIŞANINDAN MİLYON DOLARLIK VURGUN İDDİASINDA MAĞDURLAR KONUŞTU

750 bin dolar dolandırıldığı söyleyen Ergin Sarı,"Son 2- 2 buçuk yıl kadar önce başlayan bir vakadan bahsediyoruz. Aslında battık denilen bir sistemde aslında dolandırıldık. Ü.G. adlı kişi, bizim çocukluk arkadaşımızdır. Bir ponzi sistemi kurmuş ve bu ponzi sistemine bize ortak etmiş. Aynı zamanda suç ortağı etmeye çalışmış bizi. Suç ortağı olduğumuzu da battıktan sonra anladık. Yaklaşık 750 bin dolar kadar bir para verdim ben. Tabii paranın tamamı bana ait değil. Eşimiz dostumuz arkadaşlarımız. İnsanların da verdiği paralarla 750 bin dolardan söz edebilirim. Kendisine de güvendik. Çünkü çocukluk arkadaşımızdı" dedi.

"BU SİSTEM ÜZERİNDEN PARA KAZANDIĞINI İDDİA EDİYORDU"

"BU SİSTEM ÜZERİNDEN PARA KAZANDIĞINI İDDİA EDİYORDU"

Sistemi anlatan Sarı, "Biz aslında kuruculardan biriyiz diyebiliriz. Ama dolandırıcılık anlamında değildi. Yani para kazanma üzerine bize verilen, vadedilen üzerine. Biz kuruculardandık. Ben vardım. Benimle birlikte 5 kişiydik. Ü.G. ile beraber 6 kişiydik. Örnek vereyim. Size yüzde 4 vereceğim veya sana yüzde 5 vereceğim. Sen birini daha dahil et. Ona yüzde 4 vereceğim. Aradaki yüzde 1'i sana vereceğim. Ve ben birini bulup koyduğumda sisteme, ona da yüzde 5 veriyordu. Onun yeni getirdiği kişiye de yüzde 6 veriyordu. Borsacıyım ben diyordu. Bankada çalıştığını biliyorduk o süreç içerisinde. Bankada brokerlık yaptığını iddia ediyordu. Aynı zamanda bankanın sistemine, özel erişim yerlerine girebildiğini, erişebildiğini iddia ediyordu. Tabii biz bunun da yasak olduğunu bilmiyorduk, dürüst konuşmak gerekirse. Bu sistem üzerinden para kazandığını iddia ediyordu. Yani borsacıyım. Hisse senetleri alıp satıyorum. Fon alıp satıyorum. Bu tarz yatırım araçları, enstrümanlarına girip para kazandığını vadediyordu. Hukuksal boyutta ilk süreci başlatan bizleriz. Ben ve 3 arkadaşım. İbrahim Savur ve Ayhan arkadaşımızla biz süreci başlattık. 2 yıl öncesinde bizimle birlikte dosyaya dahil olan toplamında 12 kişi oldu. Ama 200'ün üzerinde insanın olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.

"BU SÜRECİN ETKİSİYLE BEN ANNEMİ KAYBETTİM"

"BU SÜRECİN ETKİSİYLE BEN ANNEMİ KAYBETTİM"

Sarı, "Bu sadece bireysel olarak ve bunların da ailelerini katarsak yaklaşık 600, 700 insan diyebiliriz. Yani sıkı bir araştırmaya bağlı olarak baktığımızda ulaşamadığımız kişileri katmıyoruz. Toplamda 100 milyon dolar. Bir süre Kıbrıs'ta kaldı. Uzun bir süre Kıbrıs'tan sonra Avusturalya'ya kaçtığının haberini aldık. Ailesi burada. Bütün yakınlarını burada bırakarak, hasta bir çocuğunun da burada insanların tehditlerine maruz bırakarak buralardan kaçıp gitti. Çok mağdur oldum. Bu olanlarda en çok mağdur olan benim. Çünkü bu süreçte bu sürecin etkisiyle ben annemi kaybettim. Ve dolayısıyla bununla birlikte birçok insan benim kadar mağdur olur. Yani gerek manevi gerek maddi" dedi.

"2021 YILINDA 8 MİLYON LİRA CİVARINDAYDI BU MİKTAR"

"2021 YILINDA 8 MİLYON LİRA CİVARINDAYDI BU MİKTAR"

Mağdurlardan İbrahim Sabur de, "Bankacı Ü.G. isimli eşimin dayısı bankada çalıştığı dönem içerisinde bize kar payı vermek üzere bizden paralar talep etti. 2017 yılında ilk defa bizimle çalışmaya başladı. Bundan sonra bize kar payı vereceğini söyledi. Bankada çok iyi konumda olduğunu, bazı özel bilgilere hakim olduğunu söyledi. Kendisinin değimiyle başında bulunan müdürü A.O. isimli şahıstan bilgi aldığı iddiaları vardı. Bu şekilde başladık. 2022 yılına gelinceye kadar yaklaşık 200 kişiyi mağdur edip ve 100 milyon doların üzerinde bir parayla ortadan kayboldu. Bize kaybolmadan önce son söylediği şey borsada çok fazla hareketlilik olması sebebiyle hesabının kilitlendiğiydi. Birkaç ay bizi böyle dolandırdıktan sonra beklettikten sonra ortadan kayboldu. 6 Mayıs 2022'de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bu kişi benim eşimin dayısıdır, oradan tanıyorum. Kendisi birkaç kez borsa işini çok iyi çözdüğünü söyledi. Benim de sisteme katılmamı istedi" dedi.

"HESABININ BLOKE OLDUĞU BAHANESİNİ ORTAYA KOYARAK BİZİ BİR SÜRE OYALADI"

"HESABININ BLOKE OLDUĞU BAHANESİNİ ORTAYA KOYARAK BİZİ BİR SÜRE OYALADI"

"İlk olarak 2017 Ağustos ayında 40 bin TL verdim" diyen Sabur, "İlk zamanlarda düzeni olarak paramı veriyordu. Düzenli olarak veriyordu ama daha sonra da bizden geri istiyordu. Mesela 2021 yılında elimde 500 bin TL civarında para birikmişti. Kendisi yurt dışında acil bir çıkışı olduğunu söyleyerek çalışanını bana yollayacağını ve bu parayı ona göndermemi istemişti. Aldı ve geri verdi. Güven sağlayarak, bu parayı bir şekilde geri topluyordu. 2021 yılının sonuna geldiğimizde öğrendim ki bunu herkese yapmış. Olabildiğince para toplamış. Özellikle kendisi şunu dile getiriyordu; 'Ben kazanıyorum, siz de kazanıyorsunuz. Sizin altınızda akrabalarınız da kazansın istiyorum' Böyle söyleyerek hem bizi manipüle ediyordu hem de bir yandan ben onlarla uğraşamam, ben çok büyük şirketlerle çalışıyorum, onlarla siz ilgilenin diyordu. O paraları temsilci olarak siz yönetin diyerek bizi görevlendiriyordu. Alttan insanlar bize getiriyordu paraları, biz de onlara veriyorduk. Paraları işletip ay sonu geldiğinde bize geri gönderiyordu. Bu durum bir süre yürüdü. 2019 -2021 yılları arasında yaklaşık iki ya da iki buçuk yıl benim üzerimden bu şekilde yürüdü. Bize sürekli akrabalar içerisinde çalıştığını, onun dışında kimseyle çalışmadığını söylemişti. 2021'in ortasında bizim çok fazla benimsemediğimiz ya da kendilerinin iyi işlerle uğraşmadığını düşündüğümüz insanlarla bu kişiyi yan yana görmeye başlayınca biz bu işin başka bir yola evrildiğini düşündük. Bu işin bizi dolandırmaktan ziyade kirli işlere gireceğini düşünerek kendisinden uzaklaşmaya çalıştık. Sonrasında hesabının bloke olduğu bahanesini ortaya koyarak bizi bir süre oyaladı. Sonrasında da ortadan kayboldu. Kendisini bir türlü yakalayamadık. Bu işe son noktayı koymak için de 2021 Mayıs ayında kendisinden şikayetçi olduk. Ben bugünün parasıyla yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıldım. 2021 yılında 8 milyon lira civarındaydı bu miktar. Buradan ona sesleniyorum. Ü.G., bu dolandırıcılığın hesabını devletin karşısında vereceksin. Bunun peşini ne biz ne de geri kalan mağdurlar bırakmayacak. Sen ve arkandaki güçler kimse bunlar devlete hesap verecekler. Bunu hiçbir zaman unutma. Er ya da geç kanun sizi yakalayacak ve cezanızı size verecek" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık banka vurgun
En Çok Okunan Haberler
Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü...

Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü...

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! 'Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı'

Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti! 'Herkes öğrendi bir anlamı kalmadı'

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.