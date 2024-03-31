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  4. Seçim bitmedi ama o kazandığını ilan etti! "Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim”

Seçim bitmedi ama o kazandığını ilan etti! "Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim”

31.03.2024 13:24
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Yerel seçim heyecanı sürüyor. Elazığ’da ise merkeze bağlı İcadiye Mahalle’sinde tek aday olarak seçime giren mahalle muhtarı İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti. Gözvur, "Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim. Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim” dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye bugün sandık başında. Elazığ da dahil 32 ilde ise oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

KARŞISINA RAKİP ÇIKMADI, OYLARIN SAYIMINA GEÇİLMEDEN YENİDEN MUHTARLIĞINI İLAN ETTİ

Şehir merkezinde 43 mahallesi bulunan Elazığ’da İcadiye Mahalle muhtarı ve muhtar adayı İrfan Gözvur tek başına yeniden mahallesinin muhtar adayı oldu.

Karşısına rakip çıkmayan Gözvur, sandıklardaki oyların sayımına geçilmeden yeniden muhtarlığını ilan etti.

"RABBİM BİZE BUNUN MÜKAFATINI VERDİ"

"RABBİM BİZE BUNUN MÜKAFATINI VERDİ"

Seçimlerin sabah saat 07.00 itibariyle başladığını belirten İcadiye Mahallesi muhtar ve muhtar adayı İrfan Gözvur şöyle konuştu:

''Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Muhtarlık seçimi için adaylığımı daha önceden bildirmiştim ve şu anda mevcut muhtarım. Köylerde adayı olmayan merkezde tek aday olan yer benim mahallemdir. Elazığ’da 43 mahalle içerisinde tek aday olmam gurur veriyor. Rabbim bize bunun mükafatını verdi. Herkes ektiğini biçer derler ya bizde onu biçtik.

"MUHTARLIĞIMI KENDİ KENDİME İLAN ETTİM"

"MUHTARLIĞIMI KENDİ KENDİME İLAN ETTİM"

Diğer mahallelerde aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Kazasız bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını diliyorum. Seçimler sabah saat 07.00’da başladı akşam 16.00’da bitecek. Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok.

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