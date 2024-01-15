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  4. Şehit kızı Yalman'ın kahreden ölümü: Gece yarısı eve girildi, çekyatta zehirlenmiş halde bulundu!

Şehit kızı Yalman'ın kahreden ölümü: Gece yarısı eve girildi, çekyatta zehirlenmiş halde bulundu!

15.01.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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Şehit kızı Nazlı Hilal Yalman Beşiktaş'taki evinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Gece yarısı saatlerinde daireden çıkan dumanları gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler Yalman'ın dumandan zehirlendiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yalman kurtarılamadı.

Geçtiğimiz cuma gece yarısı sularında evinde yangın çıkan Nazlı Hilal Yalman (32), dumandan zehirlenirken ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dumanı tahliye ederken Yalman ağır yaralı halde bulundu. Satış müdürü ve müzisyen olan Yalman hastanede hayatını kaybederken memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

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ŞEHİT KIZI YALMAN'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 12 Ocak Cuma saat 02.00'de, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanı gören sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ekipler bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı olarak bulundu.

Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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şehit yangın
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