Şehit kızı Yalman'ın kahreden ölümü: Gece yarısı eve girildi, çekyatta zehirlenmiş halde bulundu!

Geçtiğimiz cuma gece yarısı sularında evinde yangın çıkan Nazlı Hilal Yalman (32), dumandan zehirlenirken ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dumanı tahliye ederken Yalman ağır yaralı halde bulundu. Satış müdürü ve müzisyen olan Yalman hastanede hayatını kaybederken memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

