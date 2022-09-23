HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şehrin göbeğinde iki grubun kanlı hesaplaşması! Yumruk, tekme, sopa, bıçak: Yaralılar var

Şehrin göbeğinde iki grubun kanlı hesaplaşması! Yumruk, tekme, sopa, bıçak: Yaralılar var

23.09.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de akşam saatlerinde iki grup arasındaki kanlı hesaplaşma görenleri hayrete düşürdü. Şehrin göbeğinde onlarca insan birbirine girdi. Yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

YUMRUK, TEKME, YARALANMA

Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit İnönü Caddesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı.
Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada S.A. ve D.İ. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri ise olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
2 kişinin bıçakla yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, iki grubun birbiriyle kavga etmesi, vatandaşların durumu ihbar etmesi yer alıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi

Korkunç olay! Elbisesi kapıya takıldı, otobüsün altında feci şekilde can verdi... O anlar saniye saniye kaydedildi

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

"Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" sözleri tepki çekmişti! Flaş gelişme

"Çalışmıyorlarsa kırbaçlayın" sözleri tepki çekmişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası dikkat çeken paylaşımlar

Kılıçdaroğlu'nun 'Benimle misiniz?' çıkışı sonrası dikkat çeken paylaşımlar

İlginizi Çekebilir

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Kesin diye bir şey yoktur! Her şeyi iki kere kontrol edin

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.