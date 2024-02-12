'Senden hoşlanıyorsa bunu yapar' Bir erkeğin bir kadınla ilgileniyorsa yapacağı 3 şeyi açıkladı

Bir kadın olarak henüz flört aşamasında olduğunuz ve duygusal sohbetler yaptığınız bir erkeğin sizden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını ya da sizinle ilgilenip ilgilenmediğini merak ettiğiniz ve bunu anlamaya çalıştığınız oldu mu? Bir flört koçu, bunu anlamanın çok kolay olduğunu söyleyerek bir erkeğin bir kadınla ilgilenmesi durumunda yapacağı üç şeyi açıkladı.