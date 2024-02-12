'Senden hoşlanıyorsa bunu yapar' Bir erkeğin bir kadınla ilgileniyorsa yapacağı 3 şeyi açıkladı

Bir kadın olarak henüz flört aşamasında olduğunuz ve duygusal sohbetler yaptığınız bir erkeğin sizden gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığını ya da sizinle ilgilenip ilgilenmediğini merak ettiğiniz ve bunu anlamaya çalıştığınız oldu mu? Bir flört koçu, bunu anlamanın çok kolay olduğunu söyleyerek bir erkeğin bir kadınla ilgilenmesi durumunda yapacağı üç şeyi açıkladı.
İngiltere'den ilişki koçu ve içerik üreticisi Benjamin Daly, TikTok'ta 1,2 milyondan fazla takipçiye sahip. Dailymail'de yer alan habere göre Daly, sık sık flört konuları hakkında videolar paylaşıyor, ilişkilerde aşırı düşünmekten nasıl kaçınabileceğiniz ve birisinin size karışık sinyaller vermesinin ne anlama geldiği gibi konularda düşüncelerini paylaşıyor.
Yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda Benjamin, erkeklerin çıktıkları veya iletişim kurdukları kadınlarla ilgilenip ilgilenmediğini anlamanın kolay bir yolunu tartıştı.
Ona göre bunu çözmek çok basit ve tıpkı kadınların olduğu gibi erkeklerin de yapacağı eylemler var.
Daly video sırasında bu eylemlerden bazılarını paylaştı ve ayrıca kadınların, erkeklerin onlarla ilgilenmediğini nasıl anlayabileceğini de özetledi.
Daly, 'Eğer bir erkek senden hoşlanıyorsa, bunu yapar' dedi. Daly devamında "Tutarlı eylemleriyle bunu belli eder. Seni arar, sana mesaj atar, seni görmek için planlar yapar. Eğer ilgilenmiyorsa kafan karışır. Bu kadar basit.' dedi.