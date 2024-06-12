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    4. Sevgiliyle verilecek 7 poz önerisi: En farklı çift pozları!

    Sevgiliyle verilecek 7 poz önerisi: En farklı çift pozları!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.06.2024 09:53
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    Sosyal medyada paylaşmak veya anı olarak saklamak için sevgilinizde güzel pozlar vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Poz vermek dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünse de doğru ışık ve duruş sağlanmadığında istenmeyen fotoğraflar ortaya çıkabiliyor. Sevgilinizle en güzel kareleri yakalamak istiyorsanız bu birbirinden farklı 7 çift pozu önerisine göz atabilirsiniz.

    Sevgilinizle verebileceğiniz en güzel 7 poz önerisini derledik! Partnerinizle muhteşem kareler çıkarmak istiyorsanız bu pozlardan örnek alabilirsiniz. Sevgilinizle çekileceğiniz bu fotoğrafları dilerseniz sosyal medyanızda paylaşabilir veya anı olarak saklayabilirsiniz.

    Vitrin

    EN GÜZEL 7 ÇİFT POZU ÖNERİSİ

    İlk poz önerisinde erkek arkasını dönerek bir eliyle kadının yanağından tutuyor. Kadın ise erkeğe yan profilden bakarak hafifçe gülümsüyor. 

    İkinci pozda kadın telefonun ön kamerasını açarak selfie çeker pozisyonda duruyor. Erkek ise elindeki telefonun arka kamerası ile kadının elindeki telefonun ekranına yansıyan pozu yakalıyor. 

    Üçüncü poz için partnerinizle karşılıklı oturmalısınız. Tercihen bir kafe veya restoranda bu pozu çekmeniz daha uygun olacaktır. Bunun için erkek bir eliyle telefonun ön kamerasını açarak size çevirmeli diğer eliyle de kalp işareti yapmalı. Kadın ise arka kameradan pozu yakalarken diğer eliyle kalp yapmalı. 

    Dördüncü poz önerisi arabadan geliyor. Partmneriniz bir eliyle direksiyonu tutarken diğer eliyle sizin elinzi öpmeli. Size düşen ise sadece pozu yakalamak. 

    Beşinci poz önerisi arkadan çekiliyor. Kadın erkeğin omzuna yaslanıyor ve ortaya bu romantik kare çıkıyor. 

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    sosyal medya Fotoğraf Aşk sevgili
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