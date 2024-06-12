Sevgiliyle verilecek 7 poz önerisi: En farklı çift pozları!

Üçüncü poz için partnerinizle karşılıklı oturmalısınız. Tercihen bir kafe veya restoranda bu pozu çekmeniz daha uygun olacaktır. Bunun için erkek bir eliyle telefonun ön kamerasını açarak size çevirmeli diğer eliyle de kalp işareti yapmalı. Kadın ise arka kameradan pozu yakalarken diğer eliyle kalp yapmalı.