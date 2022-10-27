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Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

27.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de bir direğe yaptığı yuvaya senelerdir gelen leyleğin bu yıl yavrularıyla gelmesi köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyüne bu sene yavrularıyla gelen anne leylek, adeta köyün parçası haline geldi.

Edirne’de bir direğe yaptığı yuvaya senelerdir gelen leyleğin bu yıl yavrularıyla gelmesi köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.
Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyüne bu sene yavrularıyla gelen anne leylek, adeta köyün parçası haline geldi. Uzun uğraşlar sergileyen leylek ailesinin yuva yapımını ilgiyle izleyen köy sakinleri, leyleklerin rahatsız olmaması ve tekrar gelmesi için her detayı düşündüklerini söyledi.
Köy halkından Aydın Bal, "Leyleklerin geldiğini görünce hoşumuza gidiyor. Yuva yapmalarını heyecanla izliyoruz" dedi.
Köy halkından Arif Söker de, mutlu olduklarını ve sürekli leylekleri izlediklerini ifade etti.

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi

Sevimli leylek senelerdir geldiği köyün parçası haline geldi
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Edirne

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