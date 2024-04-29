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    4. Şifa deposu: Çiğ bile yeniyor, dağlarda kendiliğinden yetişiyor! İşte saymakla bitmeyen faydaları

    Şifa deposu: Çiğ bile yeniyor, dağlarda kendiliğinden yetişiyor! İşte saymakla bitmeyen faydaları

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.04.2024 14:09
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    Bitlis’in Tatvan ilçesinde baharın gelişiyle birlikte dağlarda doğal olarak yetişen kenger otuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yol kenarlarında, bahçelerde ve tarlalarda görülebilen kenger otu, ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Kenger otu ayrıca Orta Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yetişir.

    Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde baharın gelmesiyle birlikte bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger otu yoğun ilgi görüyor. Kenger otu çiğ ya da haşlanarak tüketilebiliyot. Aynı zamanda sakız olarak da çiğnenebilen şifalı ot vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

    Vitrin

    FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

    FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

    Kısa ömürlü olmasından ötürü erken toplanan ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger otu, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğraşı haline geldi.

    TURŞUSU VE YEMEĞİ YAPILIYOR

    TURŞUSU VE YEMEĞİ YAPILIYOR

    Turşusu ve yemeğinin yapıldığı kenger otu, çapaya benzer bir alet ile topraktan çıkarılarak dikenli kesimlerinin kesilmesiyle torbalara konuluyor.

    HASTALIKLARA ŞİFA

    HASTALIKLARA ŞİFA

    Toplanılan kenger otunun turşusunu ve yahnisini yaptıklarını söyleyen Zakir Tarlan, “Bahar mevsiminin gelmesiyle kenger otu ortaya çıkıyor. Bölgemizde en çok sevilen otlardan biridir. 

    Bu otun turşusunu yapıyor ve aynı zamanda yahnisini de yapıyoruz. Çok güzel bir ottur. Birçok hastalıklara da şifadır. Kenger otu genelde nisan ve mayıs ayları arasında oluşuyor” dedi.

    Baharın gelmesiyle Adana’dan memleketi Tatvan’a gelen ve topladıkları kenger otuyla kışlık hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Sakine Tarlan da, “Eşimle beraber Adana’dan memlekete geldik. Kışlık ihtiyaçlarımızı memleketimizin dağlarına gelerek karşılıyoruz.

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