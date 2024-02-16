Şifa olsun diye içiliyor ama... Yanlış yöntemle tüm değerlerini kaybediyor!

Ballı sütün yanlış tüketimi konusunda uyarıda bulunan Diyetisyen Elif Akçeken, “Öksürük, boğaz şişkinliği şikâyetlerimiz olduğunda ilk tercih edilen karışımlardan biri de ballı süttür. Fakat bazı yanlış uygulamalar ile bu karışımı bedenimiz için zararlı bir duruma sokabiliriz. Eğer bal yüksek derecede kaynatılırsa, içindeki doğal enzimler, vitaminler ve diğer biyoaktif bileşenler zarar görebilir ve balın besleyici özellikleri yok olur” dedi.

Havaların soğuması ile birlikte artan grip gibi kış hastalıkları konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Elif Akçeken, grip veya soğuk algınlığına karşı hangi önlemleri alabileceğimizle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.