Sıfırın altında 20 derecede ilginç görüntüler! Sıcaklığı 35-40 derece

Budak Kaplıcası, kış aylarının gelmesiyle birlikte ilginç görüntülere sahne oluyor. Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, kış aylarının gelmesiyle mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

Hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor.