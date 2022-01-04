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  4. Sıfırın altında 20 derecede ilginç görüntüler! Sıcaklığı 35-40 derece

Sıfırın altında 20 derecede ilginç görüntüler! Sıcaklığı 35-40 derece

04.01.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis Gürmoymak'ta bulunan Budaklı Kaplıcası, sıfırın altında 20 derecede mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor. Mandalarıyla sıcak suya giren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.

Budak Kaplıcası, kış aylarının gelmesiyle birlikte ilginç görüntülere sahne oluyor. Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, kış aylarının gelmesiyle mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

HAFTADA 2 GÜN MANDALARI GETİRİYOR

Hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor.
Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.
Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor.
Gençler, su sıcaklığının 35- 40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.
Mandalarını düzenli olarak sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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