Soğuk havalarda daha da artıyor! Uzmanından kritik uyarı 'En az 15 dakika...'

Ünal, soğuk havalarda dokuların, kasların, eklemlerin ve bağ dokuların büzüşerek sertleştiğini kaydederek, bu durumda dokulara daha az kan gittiği için hareket kabiliyetinin azaldığını ve bel bölgesinde bulunan kas, eklem ve bağ dokularda yaşanan gerginliğin ağrıya neden olduğuna işaret etti.