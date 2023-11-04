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  4. SON AKİKA | İşte Engin-Dilan Polat çiftinin ilk ifadesi! Adliyeye sevk edildiler: Engin ve Dilan'ın karakutusu ortaya çıktı

SON AKİKA | İşte Engin-Dilan Polat çiftinin ilk ifadesi! Adliyeye sevk edildiler: Engin ve Dilan'ın karakutusu ortaya çıktı

03.11.2023 18:07 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerine çeken Dilan-Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Çiftin, dün 17.20 sıralarında ifadeleri alınmaya başlandı. 6 saatten fazla süren sorgulama gece 23.45'de tamamlandı. Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Öte yandan yürütülen soruşturmada Polat çiftinin ilk ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

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BİRİNE 26 DİĞERİNE 40 SAYFALIK SORU

Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerinin alınma işlemlerine ise akşam saat 17.20 sıralarında başlandığı belirtildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfalık soru hazırlandığı öğrenildi.

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SORGULARI 6 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki 6 saati aşkın süre ifadeleri alınan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’te tamamlandı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli, Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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ADLİYE GETİRİLDİLER

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye getirildi.

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POLAT ÇİFTİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ile Engin Polat’ın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat’ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketleri ile eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri, Engin Polat’ın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN PLASTİK KELEPÇE DETAYI

Sosyal medyada Sıla Doğu'nun, emniyetten çıkarılırken polisin taktığı plastik kelepçeyi kopardığı iddia edişdi.

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DİLAN VE ENGİN POLAT'IN KARAKUTUSU

Öte yandan Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinin Ankara'da bayilik verdiği Dipomed Medikal'den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarım yapıldığı tespit edilmişti. Banka görevlileri durumu fark edince emniyete bilgi verdi. Dipomed Ankara Bayisi G.B ve eşi İ.B., M.Ö. ile K.D. gözaltına alındı. 'Mıstık' olarak anılan M.Ö.'nün Polat çiftinin kara kutusu konumunda olduğu iddia edildi.Paranın M.Ö.'nün kız arkadaşı K.D.'nin hesabına aktarıldığı iddia edildi. 8 şüphelinin ifadesi alınırken, itirafçı olan iki kişiden 1'inin ifadelerinde söz konusu paranın Polat çiftine ait olduğunu söyledikleri öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat

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