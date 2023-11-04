Haberi alan Engin Polat'ın annesi Şükriye Polat oraya koştu! Gazetecilere bunu söyledi: 'Çok sinirliyim'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Bu sabah Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 24 kişi adliyeye sevk edildi. Polat çifti, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun içinde bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Polat ailesinin yakınları ve Engin Polat'ın annesi Şükriye Polat hastaneye gelerek onlara destek oldu. Kimileri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuyla ilgili konuşan Şükriye Polat basın mensuplarına "Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Öte yandan Şükriye Polat'ın kolundaki bilezikler ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA







