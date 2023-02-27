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  4. SON DAKİKA | Antakya'da fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi

SON DAKİKA | Antakya'da fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sonuç verdi

27.02.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da narenciye soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haberine göre, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki plastik kasaların da bulunduğu narenciye soğuk hava deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki narenciye soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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İçerisinde plastik kasaların da bulunduğu depodaki yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Arazöz ve iş makinelerinin de söndürme çalışmalarında kullanıldığı yangın, kontrol altına alındı. (AA)

Hatay'da plastik fabrikasında yangın!

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay Antakya

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