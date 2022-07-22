SON DAKİKA | İzmir Seferihisar'da orman yangını! Üç ev ve 12 araç alevlere teslim oldu...

Son dakika: İzmir Seferihisar'da Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı. Beyler Mahallesi'nin ardından bu kez de yangın haberi Doğanbey mevkiinden geldi.
Beyler’deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden ekipler de Doğanbey mevkiine kaydırıldı.
Toplamda 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler’de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey’de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.
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