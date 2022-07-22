SON DAKİKA | İzmir Seferihisar'da orman yangını! Üç ev ve 12 araç alevlere teslim oldu...

Son dakika: İzmir Seferihisar'da Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı. Beyler Mahallesi'nin ardından bu kez de yangın haberi Doğanbey mevkiinden geldi.

SON DAKİKA | SEFERİHİSAR'DAKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM

Beyler’deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden ekipler de Doğanbey mevkiine kaydırıldı.

Toplamda 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

ÜÇ EV, 12 ARAÇ VE 1 BEKÇİ KULÜBESİ YANDI

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler’de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey’de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.