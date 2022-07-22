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  4. SON DAKİKA | İzmir Seferihisar'da orman yangını! Üç ev ve 12 araç alevlere teslim oldu...

SON DAKİKA | İzmir Seferihisar'da orman yangını! Üç ev ve 12 araç alevlere teslim oldu...

22.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'in Seferihisar ilçesindeki iki ormanlık alanda peş peşe orman yangın çıktı. Yükselen dumanları gören ekiplere haber verirken, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada üç ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını duyurdu.

Son dakika: İzmir Seferihisar'da Beyler Mahallesi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz alevlere müdahaleye başlandı. Beyler Mahallesi'nin ardından bu kez de yangın haberi Doğanbey mevkiinden geldi.

SON DAKİKA | SEFERİHİSAR'DAKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM

Beyler’deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden ekipler de Doğanbey mevkiine kaydırıldı.

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Toplamda 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

ÜÇ EV, 12 ARAÇ VE 1 BEKÇİ KULÜBESİ YANDI

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Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler’de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey’de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

SEFERİHİSAR'DAKİ ORMAN YANGININDAN İLK KARELER

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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yanan yerler acilen yesillendirilmeli

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